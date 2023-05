¿Olvidaste presentar tu declaración de impuestos? Aún tienes algunas opciones

Las personas físicas que no presentaron su Declaración Anual 2022 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tienen la alternativa de hacerla, porque el Código Fiscal de la Federación en el Artículo 73 determina si el pago es extemporáneo, pero de manera espontánea pueden librarse de las multas.

Para este año, el tiempo oficial fue del uno hasta el 30 de abril y dos de mayo en horarios normales y especiales que ampliaron el servicio en atención a los usuarios. La Declaración Anual de Impuestos de los trabajadores incluye la información completa de sus ingresos, deducciones autorizadas, retenciones y pagos provisionales.

Los gastos que pueden deducir las personas físicas son los médicos, dentales, hospitalarios, los intereses por créditos hipotecarios, las colegiaturas, el transporte escolar, el combustible y gastos funerarios, así como consultas de psicología y nutrición.

El SAT autoriza que las declaraciones pueden hacerse a través de internet en el micrositio respectivo, es necesario la contraseña y el Registro Federal del Contribuyente (RFC), o bien acudir a sus oficinas para que en su sala de computación puedan hacer el trámite con ayuda de un asesor.

Una vez que concluyó el plazo oficial, los contribuyentes tienen que presentar de manera inmediata la Declaración Anual de Impuestos 2022, antes de que el SAT realice oficialmente el requerimiento e imponga las multas correspondientes por no hacer el trámite y por cada una de las obligaciones incumplidas.

El Código Fiscal de la Federación en el Artículo 73, determina que si el pago es extemporáneo de las contribuciones omitidas, es válido mientras el SAT no interponga la sanción económica a la persona física.

Pero el contribuyente que incumpla en la presentación de la Declaración Anual 2022, será acreedor a las multas que marca la Fracción 1 del Artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. Van desde el 5 % hasta el 150 % en los casos donde hubiera obligación de declarar.

Las multas económicas van de mil 810 a 22 mil 400 pesos, por cada una de las obligaciones no declaradas; de mil 810 a 44 mil 790 pesos, en caso de ser fuera del plazo señalado; de 17 mil 190 pesos a 34 mil 350 pesos, por no presentar el aviso de compensaciones; de 18 mil 360 a 36 mil 740 pesos, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos, estando obligado a ello, presentarla fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

Tras agradecer a los contribuyentes que cumplieron con su Declaración Anual 2022 en los tiempos establecidos, el SAT confirmó que del dos al cuatro de mayo en todo el país hubo atención a los usuarios en las oficinas del SAT, esto con la finalidad de que los contribuyentes sigan haciendo sus declaraciones.

De hecho, informó que la disponibilidad de servicio de citas para la atención presencial en las oficinas de Tlaxcala fue baja de más de 21 días hábiles, del dos al cuatro de mayo.

Aclaró que todos los trámites son gratuitos, por lo que pidió denunciar en caso de que el personal venda una cita. Además de que garantiza la cita a través de la Fila Virtual. Las personas de la tercera edad, con discapacidad, mujeres embarazadas o lactantes no requieren cita para la atención de sus trámites, únicamente la inscripción al RFC y la generación de la firma electrónica, con esto pueden realizar los trámites desde el portal del SAT.

DECLARACIÓN VÍA INTERNET

Los contribuyentes interesados en presentar su Declaración Anual de Impuestos vía internet, deben ingresar al portal del SAT; subsiguientemente iniciar sesión con el RFC y contraseña o la e.firma; después ir al apartado de declaraciones para verificar que la información sea la correcta.

En este orden, deben llenar los datos que solicita la declaración para finalmente dar clic en enviar. El sistema del SAT proporciona los acuses y el comprobante que dirá si el contribuyente tiene saldo a favor, o bien, deberá pagar.

La institución refirió que ante cualquier duda de los contribuyentes, está disponible el número telefónico 55 6272 2728, también en la página web hay orientación.

1, 810 a 22, 400 pesos, la multa por cada una de las obligaciones no declaradas ante el SAT.