Operan bien solo 30 plantas tratadoras; existen 125 en el territorio estatal

En Tlaxcala, de los 125 sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes, solo operan de forma correcta unas 30, que significa poco más del 37 % de las plantas, informó Pedro Misael Albornoz Góngora, director local en Tlaxcala de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En entrevista, explicó que con las plantas que sí funcionan apenas es tratado cerca del 60 % del total de los residuos domésticos y aguas negras de la entidad, y que la mayor parte del trabajo lo hace el gobierno estatal a través de las nueve plantas de tratamiento que tiene a su cargo.

Comentó que en Tlaxcala el problema no es únicamente que no trabajen los 125 sistemas de tratamiento de aguas residuales, sino que su funcionamiento no sea mediático, pues lo importante es que cumplan con la norma de la descarga y garanticen el saneamiento del agua antes de su descarga.

Podemos tal vez operar 50 o más plantas, pero no se está tratando el agua porque no es lo mismo tener un equipo bombeando que esté haciendo un bypass y tirando el agua cruda, a realmente estar operando continuamente (para limpiar el líquido) y que la gente se dé cuenta de ello, comentó.

Explicó que son las autoridades municipales y estatales las encargadas de la operación de los sistemas de tratamiento, pero la Conagua es el ente encargado de vigilar que esas aguas sean vertidas a los cuerpos de agua tras el tratamiento, en apego a lo que señala la Ley de Aguas Nacionales.

Expuso que en el estado operan aproximadamente 125 sistemas de tratamiento, pues algunas son dadas de baja y otras están en proceso de rehabilitación de acuerdo con sus características, y que de ese total solo sirven unas 30, por lo que alrededor del 40 % del total de las aguas negras no tiene un tratamiento y, por lo tanto, es vertido directamente a los afluentes o barrancas más cercanas, o incluso destinada para el riego de cultivos.

Ahorita una de las mejores disposiciones es que el agua es enviada a humedales, a plantas y a ciertos cultivos, es un gran porcentaje como de un 20 o un 30 % que no siempre se va directo a ríos, y no hace tanto daño porque al final son nutrientes que aprovechan las plantas, expresó.

Por otro lado, indicó que el crecimiento descontrolado y desordenado de la población es otro de los problemas en el defectuoso tratamiento del agua, pues al no haber un orden en los municipios y en las comunidades las personas buscan dónde conectarse, ya sea a ríos, a aguas pluviales a redes que van a canales de riego, y eso es un gran fenómeno que se detecta -por ejemplo- en las zonas de cultivo, donde antes eran suelos de uso agrícola y ya hay una colonia o un fraccionamiento.





El director de Conagua manifestó que en Tlaxcala solo cerca del 8 % de las aguas residuales proviene de las industrias, y que no se trata de un problema grave ya que el volumen no es grande, pero aclaró que la crisis llega por el tipo de contaminantes que liberan en esas descargas y que son dañinos para la salud.

Así, comentó que en lo que va de este año, la Conagua ha suspendido las descargas de aguas residuales de cinco empresas del estado al detectar un deficiente o nulo tratamiento, y explicó que la clausura de la factoría no es una de sus facultades, por lo que una vez que subsanan la falta el sistema vuelve a operar.

Finalmente, indicó que también en este 2022 han dado seguimiento a diversas denuncias por posible contaminación a los cuerpos de agua, y que han hecho 18 visitas generales para verificar que las plantas cumplan con la norma y descartar posibles focos rojos.





En Tlaxcala, los procesos de lagunas aireadas, filtros biológicos, rafa o wasb, fosa septica + humedales, anaerobio, lagunas de estabilización, humedales, lodos activados y tanque Imhoff son las técnicas más usadas para tratar las aguas residuales.

