Ejidatarios perpetran ecocidio en Ixtacuixtla

Sin permisos para cambio de uso de suelo, ejidatarios de Ixtacuixtla cometieron un ecocidio al derribar más de 500 árboles longevos, con el objetivo de abrir una nueva calle y construir viviendas.

De acuerdo con una denuncia anónima, desde hace un mes iniciaron los trabajos de apertura de una calle en el Nuevo Centro de Población de San Diego Xocoyucan, localizado en Ixtacuixtla, lo cual dio muerte a los árboles, sin que alguna autoridad haya puesto freno.

Ejidatarios de Ixtacuixtla cometieron ecocidio al derribar los árboles longevos, con el objetivo de abrir una nueva calle de un kilómetro de largo.

En un recorrido, El Sol de Tlaxcala constató que efectivamente eucaliptos de entre diez y 15 años de edad fueron tumbados por una máquina retroexcavadora, además, los ejidatarios le ordenaron al operador de la pesada unidad abriera un camino de aproximadamente seis metros de ancho por un kilómetro de largo.

A las orillas, se observan predios donde los dueños ejidales han emparejado el suelo para edificar mamposterías y han colocado castillos de acero, que servirán como cimientos y estructura de nuevas viviendas.

Algunos ejemplares han sido trozados y abandonados en las mismas tierras, otros fueron hechos leña o carbón, para ser aprovechados por los propios ejidatarios, pero el espacio muestra los estragos de la mano del hombre.

Este Diario tuvo conocimiento de que el presidente del comisario ejidal, Luis López Ramírez se acercó al coordinador de Ecología municipal, Miguel Muñoz Sánchez para solicitar su anuencia, pero se las negó.

“Nunca les di permiso para derribar los árboles, a pesar de que me vinieron a ver los ejidatarios, pues les comenté que es una zona federal y el Ejido lo maneja la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, señaló.

El funcionario municipal admitió que acompañó un recorrido previo al derribo y observó se trataba de varios árboles jóvenes, vivos y de importante talla, por eso se negó aún más a conceder los permisos.

“Me di cuenta de la magnitud de los árboles y les dije que no, ya después les hice saber que no estaba en mi competencia, pues la Ley de Ecología me limita a brindar permisos en zonas urbanas no ejidales o boscosas, entonces no tengo facultades”, soltó.

El Sol de Tlaxcala consultó a la Semarnat en la entidad si había autorizado los derribos y la dependencia informó que tiene conocimiento del proyecto, pero nunca dio autorización a que los comuneros procedieran.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente puntualizó que también recibió la denuncia anónima y por ende ordenó trabajos de inspección en la zona, además, inició inmediatamente un proceso de indagatoria, para fincar o deslindar responsabilidades.

Por su lado, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno estatal, señaló que desconoce sobre el tema, pero le dará vista a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, pues considera, todo cambio de uso de suelo debe estar debidamente regulado.

