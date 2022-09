Facilita Infonavit compra de terreno; pide menos puntaje que un crédito de vivienda

Para aprovechar la nueva opción puesta en marcha este año, y con el fin de consolidar su patrimonio mediante una vivienda digna, empleados de la iniciativa privada comienzan a interesarse en adquirir un terreno con uso habitacional o mixto por medio del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En un lapso de tres meses la institución liberó en Tlaxcala un crédito y hay cinco más en proceso de validación. También otorgó 300 asesorías para igual número de interesados en el nuevo programa.

El Infonavit tiene buenas expectativas con el programa Crediterreno. | Mizpah Zamora

El seis de abril el Infonavit lanzó oficialmente el producto Crediterreno, que posibilita la adquisición de un predio con uso habitacional o mixto, siempre y cuando cuente con la infraestructura y los servicios básicos para la construcción de una casa, según la necesidades y preferencias de quien lo solicite. El nuevo modelo establece que el trabajador puede acceder a esta opción con un mínimo de 950 o 980 puntos, mientras que para obtener un crédito normal necesita contar con mil 80 puntos.

De acuerdo con el Infonavit, para que el terreno sea elegible debe estar debidamente escriturado, contar con el documento oficial que acredite el uso de suelo habitacional, disponer de entrada y salida para los servicios básicos de agua, luz, drenaje y recolección de basura, estar al corriente en los pagos de impuestos así como ubicarse fuera de cualquier zona de riesgo, contar con la superficie mínima de acuerdo con las disposiciones de construcción y, si está dentro de un desarrollo habitacional, el acceso tendrá que estar pavimentado.

Alrededor de siete mil personas en la entidad están interesadas en adquirir un terreno para construir su casa. Archivo | El Sol de Tlaxcala

El predio en cuestión deberá ubicarse cerca de centros de salud, escuelas, tiendas de abasto, espacios recreativos y fuentes de empleo. Los trabajadores tendrán que presentar además los siguientes documentos: Título de propiedad individual libre de gravamen, constancia de alineamiento y número oficial del terreno, avalúo y dictamen técnico de la propiedad.

En entrevista el representante de la Dirección General del Infonavit en Tlaxcala, Vicente Corral Lastra, afirmó que la institución tiene buenas expectativas con el programa Crediterreno, ya que existe interés en el mismo por parte de los trabajadores; además se ha tenido acercamiento con las empresas para darles a conocer el nuevo modelo y, desde luego, se tiene la disposición de acompañarlos en el proceso para que adquieran una propiedad en la que puedan edificar su hogar.

En este sentido, informó que el primer Crediterreno liberado está ubicado en el municipio de Apetatitlán, mientras que los cinco que están en proceso de autorización se localizan en Tlaxcala, Xicohtzinco, Santa Cruz Tlaxcala, Contla y Apizaco.

Anotó que las dimensiones del predio pueden ser de un promedio de 64 metros cuadrados, aunque no hay un límite, ya que esto depende de lo que desea adquirir el trabajador y de su capacidad de compra. “Hay un mínimo en el frente, depende de cada municipio, que es el que hace la normativa. Los ayuntamientos determinan en sus reglamentos de construcción cuál es el frente mínimo para poder construir una vivienda. Habrá municipios que exigen un mínimo de tres metros de frente; otros, cuatro o cinco. Ellos determinan lo básico que pueda ser vendible”.

Justificó que el ordenamiento territorial del estado se verá favorecido ya que habrán más predios regulares, pues en mayo autoridades federales, estatales y municipales realizaron alianzas para fortalecer el desarrollo urbano y territorial en favor de un crecimiento ordenado, esto mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Infonavit y el gobierno del estado.

El funcionario federal refirió que la Encuesta Nacional de Vivienda informa que alrededor de siete mil personas en la entidad están interesadas en adquirir un terreno para construir su casa, por lo que el Infonavit tiene buenas expectativas con Crediterreno, que para este año tiene la meta de colocar dos mil financiamientos en todo el país.

EL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL PROGRAMA

De esta manera, para solicitar el Crediterreno Infonavit los derechohabientes deben ingresar al portal micuenta.infonavit.org.mx, luego dar clic en la opción Me interesa un crédito, después seleccionar Compra de terreno, identificar el monto de su crédito y sus condiciones financieras, posteriormente integrar el expediente con los documentos solicitados, llenar la solicitud de crédito e inscribir su financiamiento en el centro de servicio Infonavit.

De la misma forma, en el centro de servicio de Tlaxcala ubicado en bulevar Revolución 56 en la capital del estado, las oficinas se encuentran abiertas para recibir a los interesados de manera presencial, de las 8:30 a las 14:30 horas.

El plazo de pago de Crediterreno Infonavit es de 15 años, bajo la consideración de la edad del solicitante; la tasa de interés depende de la situación de cada trabajador y de su salario, es decir: Si se trata de su primer crédito tendrá un parámetro más bajo; en promedio la tasa de interés oscilará entre 6.75 hasta 8.02 %. La aportación patronal irá directo a amortizar el capital y el monto máximo de crédito estará en función de la capacidad de pago del derechohabiente.

El Infonavit establece un tiempo promedio de tres semanas para que el trabajador reciba la autorización del crédito, pues el proceso de formalización es ágil, si es que se presentan todos los documentos solicitados.

LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS TRABAJADORES

El representante de la Dirección General del Infonavit en Tlaxcala, Vicente Corral Lastra, expuso que los requisitos que deberán cubrir los trabajadores para acceder al producto de Crediterreno son los siguientes: Ser derechohabiente, cumplir con 950 o 980 puntos, además de los datos que solicita la plataforma como edad del trabajador, salario, ahorro en la subcuenta de vivienda, nombre del centro de trabajo, entre otros.

“La edad del trabajador más 15 años no debe superar los 65 años para poder acceder. En el proceso se hace la consulta en Buró de Crédito y el interesado debe estar registrado ante alguna afore. Uno de los requisitos es el avalúo, los supervisores verificarán el terreno; si no cumple con las características, se le informa al trabajador que no es susceptible de ser vendido”.

EL REFINANCIAMIENTO AYUDA A CONSTRUIR

En este sentido, Corral Lastra expuso que con la reforma del 2020, el refinanciamiento del Infonavit funciona en dos vertientes: Por una parte mejorando los esquemas de crédito y, por otra, si el trabajador registra un buen comportamiento de pago en dos años, puede solicitar un nuevo financiamiento que sirva para construir la vivienda.

“Una vez que firma el trabajador, el terreno es suyo y puede hacer uso de la propiedad. Con el refinanciamiento, si cuenta con el terreno puede empezar a construir. Se piden dos años de estar pagando de manera constante y adecuada, para poder refinanciar su crédito y empezar a construir sus viviendas”.

Luego, recomendó a los trabajadores acercarse a las oficinas del Infonavit, esto con el fin de verificar las condiciones de pago del crédito, de tal manera que conozcan la cantidad a pagar y el tiempo en que se realizarán las aportaciones económicas. De hecho, el simulador del instituto muestra el comportamiento del financiamiento durante todos los años de pago.

“Si a lo largo de la vida del crédito el trabajador mejora sus condiciones y percibe más, las aportaciones patronales que se van al capital, reducirán considerablemente. En caso de perder la relación laboral, recordemos que ya no aumenta el factor de pago con el nuevo esquema, seguirá con las mismas mensualidades, tiene los seguros de desempleo, de invalidez, contra daños; y no se afecta, los trabajadores se podrán organizar según sus finanzas”.

ACERCAN FERIAS DE SOLUCIONES

Dentro de las acciones de acompañamiento destinadas a que los trabajadores puedan regularizar la situación de su crédito, desde el último trimestre de 2021 el Infonavit realiza ferias de soluciones en el estado que consisten en el ofrecimiento, por parte de personal especializado, de alternativas institucionales para solucionar problemas relacionados con los créditos y resolver complicaciones derivadas de las omisiones en el pago de los mismos, todo con la finalidad de que puedan conservar su patrimonio con la certeza de que son ellos los dueños del mismo.

Las ferias de soluciones son celebradas los fines de semana tanto en las oficinas de representación estatal (bulevar Revolución 56) como en los municipios de Apizaco, Huamantla y Calpulalpan; próximamente también en Nanacamilpa y Apizaco, con el fin de evitar que los trabajadores tengan que desplazarse hasta la capital del estado.

De enero a julio del año en curso, el Infonavit liberó mil 100 créditos, lo que representa una derrama económica de 370 millones de pesos. Del total de créditos autorizados, 800 fueron hipotecarios; el resto fueron aplicados a remodelaciones y mejoras.

Crediterreno

Para obtener un crédito consulte el portal micuenta.infonavit.org.mx, seleccionar la opción “Me interesa un crédito”, después la opción “Compra de terreno”.





1,100 créditos (entre hipotecarios y destinados a remodelaciones y mejoras) liberados por el Instituto.





1 financiamiento liberado por medio de Crediterreno, cinco están en espera.





