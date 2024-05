Ordena Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana sustituir a 19 directores municipales de seguridad

El Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, máximo órgano rector en la materia, ordenó sustituir de manera inmediata a 19 directores municipales de Seguridad Pública, por no contar con los exámenes de control y certificaciones necesarias para ejercer sus funciones, además de no cumplir con la norma federal y estatal.

De acuerdo con un comunicado oficial, la determinación fue aprobada en Sesión Extraordinaria del Consejo que encabezó la gobernadora del estado y tuvo el respaldo de los poderes Legislativo y Judicial.

Autoridades manifestaron que han sido varios los exhortos para que los mandos de seguridad cumplan con las capacidades para ejercer el cargo. Foto: Cortesía / Gobierno del Estado

Fuentes de este Diario revelaron que Apetatitlán, Chiautempan y Totolac deben sustituir a sus directores de seguridad debido a que su autorización perdió vigencia y no han presentado solicitud para ser renovada.

En cuanto a los directores de Apizaco, Atlangatepec, Lázaro Cárdenas, Santa Cruz Quilehtla, Teolocholco, Tepetitla, Tepeyanco, Terrenate y Zacatelco presentaron sus exámenes de control y certificaciones necesarias para ejercer sus funciones; sin embargo, no lo aprobaron y por ello deben ser cesados de inmediato.

Por otra parte, El Sol de Tlaxcala logró saber que los directores de seguridad de Contla de Juan Cuamatzi, Papalotla, Cuapiaxtla, San José Teacalco, San Pablo del Monte, Tlaxcala y Yauhquemehcan no presentaron solicitud alguna para que les aplicaran los exámenes correspondientes.

Durante la sesión, en la que también participó personal de la Secretaría de Gobernación federal, autoridades manifestaron que han sido varios los exhortos para que los encargados de salvaguardar la seguridad de los tlaxcaltecas cumplan con las capacidades para ejercer el cargo que ostentan, principalmente en uno de los rubros más sensible e importante.

Por unanimidad de votos, los integrantes del máximo órgano colegiado en materia de seguridad en Tlaxcala coincidieron en que los encargados de la seguridad deben brindar certeza a la población, con un trabajo apegado a la protección de los derechos humanos y a la nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala.

EN SEGURIDAD NO DEBE HABER RETROCESOS

La titular del Ejecutivo local y presidenta del Consejo, Lorena Cuéllar Cisneros, resaltó que en Tlaxcala han logrado avances significativos en seguridad, resultado de la colaboración entre los tres niveles y órdenes de gobierno, con el firme propósito de proteger la integridad de las familias tlaxcaltecas.

Por lo tanto, afirmó que en materia de seguridad no debe haber retrocesos en Tlaxcala, pues la paz y seguridad de toda la población es un compromiso diario y que exige un esfuerzo constante.

Foto: Cortesía / Gobierno del Estado

“Es imperativo que todos los niveles de nuestra estructura de seguridad trabajen con la misma eficiencia y compromiso; no podemos permitir que los esfuerzos y sacrificios realizados hasta ahora se vean comprometidos por la inacción o la falta de competencia en algún nivel de nuestra estructura de seguridad”, puntualizó.

Exhortó a fortalecer la cadena de seguridad, de asegurarse de que cada eslabón sea sólido y confiable, además de tomar decisiones firmes y basadas en el bien común, siempre guiados por el compromiso y amor al pueblo.

RESULTADOS OBLIGAN A LA SUSTITUCIÓN DE MANDOS

La decisión de sustituir a los mandos policiacos municipales fue basada en el análisis a los resultados emitidos por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, estatus que guardan los mismos correspondientes a los exámenes de los 60 directores de Seguridad Pública Municipal.

Foto: Cortesía / Gobierno del Estado

Fuentes de El Sol de Tlaxcala confiaron a este Diario que nueve de los directores municipales de seguridad no aprobaron sus exámenes de control y confianza; sumado a ello 10 no presentaron la solicitud para cumplir con el requisito de evaluación.

Los resultados a los exámenes de directores de Seguridad Pública Municipal emitidos por el Centro de Control y Comando (C3), señalan que 39 arrojaron directores aprobados, uno está en espera de programación y una dirección se encuentra acéfala.

Dicha determinación se hará de conocimiento al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para la supervisión del cumplimiento del presente acuerdo y, en su caso, establecer las sanciones administrativas y penales a las que haya lugar por incumplir la normatividad en la materia.

En la sesión, desarrollada en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), estuvieron presentes los integrantes de la Mesa para la Construcción de Paz, así como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Gilberto Temoltzin Martínez, la titular del Poder Judicial, Anel Bañuelos Meneses y el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández.

9 directores de seguridad no aprobaron los exámenes de control y confianza.