Pega frío a población del norte y oriente del estado

Enero es el mes más frío del invierno, van cuatro de nueve sistemas frontales pronosticados por el Servicio Meteoróligo Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la población del oriente y norte de Tlaxcala, ya resiente los efectos.

Cada amanecer, las familias que viven en unas 100 comunidades, para hacer trabajos domésticos, “torean” el agua que permanece a menos cinco grados Celsius. “Se ocupan cobijas, maíz y despensas, hay familias que pasan las noches con mucho frío, todos los días está helando”, expresó Mariana Carcaño, vecina del municipio de San José Teacalco.

En ese lugar, a las seis de la mañana, los adultos se refugian en sus hogares, mientras que los universitarios arriban al transporte público que los llevará a sus centros de estudios.

En San José Teacalco, situado en las faldas de la Malinche, la actividad inicia antes del amanecer, cuando las mujeres que se dedican a la elaboración de la tortilla artesanal, salen de sus hogares para moler el nixtamal.

A las ocho de la mañana, se establecen a las afueras de los mercados de Apizaco para vender la tortilla artesanal, tlacoyos y hasta tlaxcales.

Tal y como lo predijo la Conagua para este invierno, las temperaturas descendieron más que en otros años. Y los campesinos salen con maquinaria hacia los Ejidos y Pequeña Propiedad, para preparar la tierra con la finalidad de establecer cultivos a un mes de que inicie la siembra de maíz.

En Carrillo Puerto, municipio de Huamantla, los alumnos de nivel básico acuden a la escuela bien abrigados. El alcalde Juan Salvador Santos Cedillo anunció que solicitarán el apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil para atender con cobijas y colchonetas al sector más vulnerable.

Dijo que la cercanía con el Parque Nacional Malinche ocasiona que la población resienta las bajas temperaturas en las 39 comunidades.

HABILITAN COMEDOR EN TEQUEXQUITLA

En Tequexquitla, la población sigue siendo afectada por las bajas temperaturas que se registraron desde el 19 de diciembre. Ahí, fue habilitado un Comedor Comunitario para atender a la población vulnerable ante los cambios climáticos.

Con 15 pesos, una persona puede pasar a desayunar o comer una ración proteica, todos los días de la semana, sin importar la condición o clase social. “Para estos días de frío se pensó en el comedor para los pobres, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros construyó este espacio, para que la gente no padezca hambre durante estos días”, aseveró la alcaldesa de Tequexquitla, María Araceli Martínez Cortez.

Admitió que en la jurisdicción todavía hay familias que no reciben apoyos, que viven en condiciones vulnerables y que no cuentan con los programas del gobierno de la República, no obstante, más de 250 mujeres madres solteras y viudads se benefician con el Comedor Comunitario.

Tequexquitla ha sido uno de los Municipios más afectados por las bajas temperaturas, desde el 15 de diciembre del año pasado con menos cinco grados Celsius.

Personal de Enfermería del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmó que el mes pasado aplicaron vacunas contra el Covid-19, mientras que ahora lo hacen contra la Influenza. “No hay quejas por la falta de medicamentos para atender resfriados”, señaló.

En Atltzayanca, el problema es parecido pues se encuentra situado entre una de bosque que causa las bajas temperaturas. “Hemos recibido quejas de la población de las comunidades, que resienten el frío, pero que requieren cobijas nuevas y láminas de cartón para protegerse”, expresó el alcalde Gustavo Parada Matamoros.

Durante el Invierno que apenas empieza en Tlaxcala, las poblaciones más afectada durante el Invierno son Atlangatepec y Tlaxco pues el termómetro ha registrado a menos seis grados centígrados. Además, la población de 20 municipios del norte y oriente de Tlaxcala es afectada por las bajas temperaturas, reportó la Conagua.

Se trata de el cuarto frente frío de nueve pronosticados para este mes por el SMN, en total se tienen pronosticados 51 frentes fríos durante toda la temporada invernal.

PIDEN FAMILIAS APOYOS A BIENESTAR

A pesar de las heladas registradas, las familias se levantan temprano para dar seguimiento a sus actividades cotidianas, como María Inés Aniceto, quien cumplió 65 años el 20 de abril de 2022, empero, no cuenta con la pensión del Programa Adultos Mayores que promueve la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala.

Un error en su acta de nacimiento evita que esté empadronada en el programa federal, por lo tanto, no recibirá el subsidio en los próximos días.

Ella comparte la casa que le heredó su esposo antes de fallecer, hace una década. “Vivo con mi hija Anastacia y mis dos nietas de dos y cuatro años, respectivamente, pero, tampoco reciben apoyos de la Secretaría del Bienestar”.

En la calle Aldama sin número de la colonia Ignacio Allende, municipio de Cuapiaxtla, vive esta familia con altos grados de marginación. “Por aquí pasó la ahora Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, durante su campaña, nos prometió apoyarnos, pues vivimos así desde hace 10 años cuando mi espos falleció y solo nos dejó la casa que habitamos”, expuso.

La casa de esta familia no cuenta con baños ni drenaje doméstico; está delimitada con alambres de púas y cajas de cartón de huevo.

TEMPERATURAS MÁS BAJAS

Tlaxco, Tequexquitla y Atlangatepec ha registrado las temperaturas más bajas de todo el territorio estatal. De acuerdo con el reporte de precipitaciones y temperaturas mínimas por estaciones climatológicas en las últimas horas, en la estación climatológica de Atlangatepec se presentaron seis grados bajo cero. En la estación de El Carmen Tequextitla, el reporte fue de cero grados.

Tequexquitla ha sido uno de los municipios más afectados por las bajas temperaturas, desde el 15 de diciembre del año pasado con menos de cinco grados Celsius.

