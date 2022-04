Persiste la resistencia al uso de cubrebocas

A pesar de que la disposición de usar cubrebocas en el transporte público fue desde el 2022 ante la pandemia de Covid-19, en Tlaxcala todavía persiste la resistencia al uso, pues hay pasajeros que se niegan a portarlo en su trayecto al abordar alguna ruta colectiva.

En las disposiciones sanitarias para equilibrar la economía por la pandemia, ordenadas por el Consejo Estatal de Salud el pasado mes de febrero, está determinado que las unidades de transporte circularán con un aforo del 100 % del cupo autorizado, deberán estar ventiladas y garantizar el uso obligatorio del cubrebocas.

También las unidades colectivas de todas las rutas de Tlaxcala deben ser sanitizadas en cada recorrido de ruta, previa validación de la Secretaría de Movilidad, quien realiza operativos de inspección.

Con el regreso a las clases presenciales en prácticamente todos los niveles educativos, el transporte colectivo registra mayor afluencia, sumado a la gente que se traslada a sus centros de trabajo. Sin embargo, en este momento de semáforo epidemiológico verde todavía hay usuarios del transporte que no usan el cubrebocas.

De acuerdo con lo que observó este Diario, por lo menos hay entre una y dos personas, pero en momentos llegan a ser hasta cuatro, que se resisten a usar el cubrebocas, a veces incluyendo al propio chofer. La gente que tiende a no usarlo es adulta y adulta mayor.

En las opiniones recopiladas, los usuarios coincidieron que debe existir conciencia, pues las unidades no permiten distanciamiento, al contrario, en ocasiones van hasta parados.

A mí me interesa cuidarme, si el resto no usa el cubrebocas es su responsabilidad. Uso las combis porque es mi única forma de trasladarme a mi lugar de trabajo. No he visto a algún chofer que pida el uso del cubrebocas, no dicen absolutamente nada, quizá porque no les importa, señaló Jimena N., usuaria.

En tanto, la Secretaría de Salud del estado confirmó que Tlaxcala mantiene el uso de cubrebocas entre personas y visitantes que asisten a lugares públicos y privados, abiertos o cerrados, lo que permitirá evitar contagios del nuevo coronavirus.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a la población que en el transporte público se use adecuadamente la mascarilla, porque debe cubrir nariz y boca, esto para evitar contagios de Covid-19 y en general de enfermedades respiratorias.

Justificó que mientras la pandemia no sea declarada como terminada, el cubrebocas evita que las personas en el entorno inmediato se puedan contagiar. Luego, señaló que el producto en su tipo sencillo o estándar tiene un periodo de vida de cuatro horas aproximadamente.

El IMSS apuntó que los cubrebocas de alta eficiencia, mejor conocidos como mascarillas N95 o KN95, tienen hasta un 98 % de seguridad donde ninguna partícula menor a cinco micras de espesor va a tener contacto con las vías aéreas.

