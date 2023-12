Presentaron estudiantes de la UATx actividades integradoras

Con el objetivo de promover los procesos de autorrealización personal y profesional de la comunidad estudiantil, la Facultad de Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), presentó el resultado de los trabajos realizados por los estudiantes a través de actividades integradoras y trabajo de investigación, en evento llevado a cabo en las instalaciones del Teatro Universitario.

Al inaugurar esta actividad, Diana Selene Ávila Casco, secretaria de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, a nombre de Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATx, señaló que con el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC) se establece como eje articulador vertical del plan de estudios al seminario de la praxis profesional, que impulsa la formación de profesionistas propositivos y con sentido humanista, con el propósito de promover el bienestar de la sociedad.

TRABAJOS PRESENTADOS, FRUTO DE DEDICACIÓN

Por su parte, Hipólito Muñoz Nava, director de la Facultad, indicó que estos trabajos que se presentaron son los representativos de cada licenciatura y de la maestría, los cuales son el fruto de dedicación, esfuerzo y colaboración de los estudiantes y docentes. Resaltó que, para estos productos académicos, se requiere de una cultura de paz, de tranquilidad, de no discriminación, de inclusión, de equidad, de no violencia, de fraternidad y de unidad, entre muchos otros elementos, que no perturben el espíritu de la enseñanza-aprendizaje.

Los 12 trabajos presentados fueron agrupados en los bloques de seminario de integración de la praxis profesional, actividad integradora, avances de investigación de las cuatro licenciaturas y de la Maestría en Ciencias en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas.

Este evento contó con la presencia de la estructura directiva de la UATx, de la Facultad de Agrobiología, así como de la comunidad docente y estudiantil.