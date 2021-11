Presupuesto social, pide Observatorio Legislativo a diputados

La representante del recién constituido Observatorio Legislativo, Eréndira Jiménez Montiel, llamó a los integrantes de la LXIV legislatura a que privilegien la aprobación de un presupuesto de corte social y que atienda estrictamente las prioridades de la entidad.

Local Comparecencia no fijará directrices en seguridad: Rubén Terán

En entrevista, expresó que como sociedad organizada están a favor del bienestar de Tlaxcala y fue clara que entre las funciones de quienes legislan no están las de hacer obra, de ahí que, sostuvo no avalan la permanencia del Fondo de Fortalecimiento a las Finanzas Municipales.

Entérate: ➡️ En Tlaxcala, vacunan a jóvenes de 15 a 17 años

Jiménez Montiel convocó a quienes encabezan las 25 diputaciones a que efectúen un estudio profundo de la integración del presupuesto para el estado, con la intención de atender áreas y sectores que lo requieren de manera urgente.

Reconoció que no se puede dar atención inmediata a todos los sectores, no obstante, señaló que deben fijarse prioridades y prever un presupuesto con perspectiva de género que no sea para excesos y cuestiones superfluas, sino para acciones necesarias e indicadas.

Lee también: ➡️ Accesible, el precio de los cubrebocas

Local Llama Rubén Terán a legislar en favor de Tlaxcala

Por supuestos que estaremos pendientes, porque es en el ejercicio legislativo lo que estaremos aplicados, esto sin duda ya se inició con la entrega del paquete y daremos seguimiento a la aprobación, acotó.

No te pierdas: ➡️ Mujeres, mayoría de trabajadoras del hogar

Perspectiva de género, Alerta de Violencia de Género, y verificar que los recursos solicitados por las instituciones no rebase el porcentaje para hacer frente a la inflación, serán aspectos en los que centrará su atención el observatorio legislativo

No dejes de leer: ➡️ Orienta Secretaría del Trabajo previo a recibir el aguinaldo

No dejes de leer ⬇️

Local Solicitan fortalecer leyes en pro de mujeres

Local Educación, rubro con más recurso para 2022