Propone Eréndira Jiménez labor conjunta para el campo

Para tener tierras productivas, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), Eréndira Jiménez, al gobierno estatal, convocó al sector campesino de Tlaxcala a organizarse, promover acciones de certeza, trabajo conjunto y de respaldo, en la reunión con ejidatarios de San Rafael Tepatlaxco del municipio de Chiautempan.

“A mí me parece importante que me den la posibilidad de platicar. Me deja un buen sabor de boca el trabajo conjunto, comunitario, en colectivo donde hay compromiso pleno de mi parte para que puedan seguir haciéndolo así. Que tengan la certeza y seguridad de que la gobernadora estará atenta y con ellos para poder generar mejores condiciones de oportunidad, sin duda esto beneficiará el desarrollo del estado”, remarcó.

Explicó que las líneas de acción que dialogó con los ejidatarios, fueron la posibilidad de hacer calles y plazas comunitarias para facilitar la movilidad en favor de un desarrollo urbano.

Asimismo, informó que en la reunión con este grupo revisó el tema de la donación del terreno para la edificación de una primaria, que abonará a dar certeza a la población estudiantil.

“Estoy muy contenta de poder saludar desde ahí a nuestra montaña querida, poder vislumbrar el escenario d que Tlaxcala puede cambiar, ser diferente. Nuestra tarea será un gobierno eficiente y cercano”, anotó.

Ante los trámites engorrosos en el sector agrario, propuso trabajo eficiente, respetar la observación de la ley en los trámites administrativos y no el burocratismo y negligencia, además de que aseguró que gobierno ningún programa será utilizado con fines electorales.

Expuso que las inquietudes que recibió de este sector es que demandan cercanía del gobierno estatal para escuchar sus problemáticas. “En los pasos que dimos fue para poder recorrer las parcelas, para poder ver la problemática en vivo, acompañarles y nos dijeran qué es lo que les duele y cómo están organizados. Lo que yo estoy proponiendo son cadenas de acción colectiva, que nos vayamos organizando, nunca más por separado el gobierno de la ciudadanía”.

