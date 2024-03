Protestan pobladores de Ixtenco en Congreso; no quieren reelección de Caballero Yonca

Un grupo de pobladores de Ixtenco, en su mayoría mujeres, se manifestó en el Congreso del Estado en contra de la posible reelección del diputado por Movimiento Regeneración Nacional, Miguel Ángel Caballero Yonca, quien presentó en días pasados solicitud de licencia para buscar la elección consecutiva por el distrito 10, de Huamantla.

En este sentido, Micaela Cristóbal Yonca, pobladora de esa comuna y quien encabezó la protesta, acusó al legislador de ser represor, pues hoy hace seis años mandó a golpear a los pobladores de manera cobarde, lo cual no olvidarán.

Manifestó que no están de acuerdo con que pretenda solicitar el apoyo del pueblo, pues son personas que analizan las situaciones y no dirán nada, únicamente le darán voto de castigo y “parece que no tiene nada más de qué vivir y quiere vivir del pueblo”.

Refirió que hubo proyectos que ya estaban y que llegara quien llegara se realizarían, pues lo que según ha hecho solo fue un porcentaje, "lo demás se lo llevó a sus bolsas gracias a su compadrazgo y demás apoyos."

Sabemos que compró la candidatura, es un diputado espurio, pues no ganó y todos lo sabemos; ahorita que quiera reelegirse en Ixtenco no lo permitiremos, pues dio dinero, lo mismo que ahorita, que entrega migajas, pero no lo vamos a apoyar, acusó.

Finalmente, sostuvo que desde que se fue de la presidencia municipal la población está tranquila, pues cuando estuvo había delincuencia, robos y demás asaltos a casa habitación, además de que a quienes vendían sus productos les cobraba de manera indiscriminada.

Los protestantes no buscaron que los recibieran en el Congreso, únicamente se manifestaron en contra de la reelección que pretende el legislador.