Provocó caos vial el examen de admisión de la UATx

Amplio número de aspirantes y padres de familia acudieron al campus de Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), para la aplicación del examen de admisión programada para este viernes a las 9:00 horas, pero esto generó un severo caos vial que se prolongó por varias horas.

Reportaron que desde las 7:00 horas arribó la mayoría de las familias, el congestionamiento de automovilistas provocó el cierre de la vía lateral de la carretera federal Puebla-Tlaxcala para evitar un percance.

Minutos después, los conductores invadieron un carril de dicha carretera federal para estacionar sus unidades, debido a que los espacios en la lateral y áreas cercanas estaban llenas ante la importante presencia de personas.

Incluso, elementos de Seguridad Pública, a bordo de una patrulla, intentaron retirar las unidades particulares de la carretera federal Puebla-Tlaxcala, pero fue inútil porque ningún conductor se movió, pues querían permanecer en el sitio hasta que los aspirantes concluyeran su examen.

El caso vial fue ocasionado porque en el campus Rectoría aplicaron el examen para dos de las carreras con mayor demanda: Médico Cirujano y Derecho. Además, acudieron aspirantes para las licenciaturas de Trabajo Social, Psicología, Psicoterapia, Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Criminología, Ciencias de la Familia, Educación Especial y Gerontología Social.

Varios padres de familia permanecieron afuera de las instalaciones hasta que los jóvenes concluyeron su prueba; durante alrededor de tres horas de espera optaron por sentarse en las banquetas, otros en el pasto bajo la sombra de los árboles, algunos decidieron leer o platicar y otros permanecieron en sus vehículos.

La evaluación para el resto de programas educativos fue en cada una de las 11 facultades y tres unidades académicas multidisciplinarias distribuidas en diversos municipios de la entidad, donde no reportaron incidencias.

De acuerdo con algunos padres de familia, el ingreso de aspirantes en las facultades fue adecuado y ordenado, respetaron los tiempos y los jóvenes lograron contestar la prueba sin inconvenientes.

EL 98 % CONTESTÓ EL EXAMEN

Este viernes, el 98 % de los siete mil 319 aspirantes que obtuvieron la ficha que otorgó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) acudieron a las facultades, unidades académicas multidisciplinarias y el Centro Cultural Universitario para contestar el examen de admisión, reportó personal de la UATx.

Añadió que el 2 % que no logró contestar la prueba fue porque llegaron tarde, no reunieron todos los requisitos o simplemente no se presentaron.

Pese a que el examen estaba programado a las 9:00 horas, los aspirantes arribaron desde las 7:00 horas para formarse a las afueras de las facultades, el ingreso a las aulas comenzó a las 8:00 horas para la asignación de lugares y que el Ceneval iniciara puntual con la aplicación. Los interesados tuvieron hasta 4.5 horas para contestar la prueba, la cual fue de conocimientos generales.

El Ceneval será el encargado de analizar las respuestas de los alumnos y posteriormente emitir los resultados de los jóvenes que serán integrados a la universidad, hasta el momento no hay una fecha para conocer la lista de aceptados, pero podría ser a mediados de julio que publiquen los folios en la página oficial de la institución y sus facultades.

En la convocatoria Otoño 2023, la UATx tuvo una oferta académica de 45 licenciaturas, de ellas, cuatro fueron de reciente creación: Diseño Gráfico, Economía y Finanzas, Fisioterapia y Gerontología Social.

Este año, el rector Serafín Ortiz Ortiz mencionó que no permitirán el ingreso de recomendados a la universidad y los conocimientos de los aspirantes serán la única vía para formar parte de la casa de estudios.

Por lo tanto, el área jurídica de la UATx interpondrá denuncias penales contra los gestores y personas que lucren con la institución para obtener beneficios económicos.

En la Licenciatura de Médico Cirujano ingresarán alrededor de 180 estudiantes de los dos mil que presentaron examen, los que no sean aceptados en la carrera podrán elegir la segunda opción.