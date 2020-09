Próximas elecciones garantizarán paridad: Laura Yamili Flores

La diputada del Partido de la Revolución Democrática, Laura Yamili Flores Lozano calificó como atinada la reciente reforma electoral, y se sumó a su aprobación por las reglas planteadas para los próximos comicios, que desde su punto de vista se encaminan a garantizar la participación de las mujeres.

Local Analizan pertinencia de reforma electoral

Comentó que las modificaciones establecen una ruta más clara rumbo al proceso electoral, empero, refirió que faltaron temas de fondo que tuvieron que ser analizados y que se fueron retrasando por las inconformidades que surgieron al interior del Poder Legislativo.

Pese a que las adecuaciones en la materia no cumplieron del todo con sus expectativas, la legisladora comentó que decidió apartarse del grupo minoritario al establecer que la decisión electoral para los próximos comicios será ciudadana y no quedará en manos de una autoridad por no dejar en claro las reglas del proceso.

“Es completamente rescatable de que existan criterios de paridad plasmados en la ley, porque eso a meses de la elección, da certeza los partidos políticos de las rutas a seguir y de conformar alianzas”.

La legisladora no se integrará al grupo de diputados que amagan con impugnar la reforma en materia electoral aprobada el pasado 26 de agosto.

REFORMA ELECTORAL

La perredista Laura Yamili Flores Lozano consideró que partidos priorizarán participación femenina con modificaciones hechas a la ley

