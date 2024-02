Queremos seguir tejiendo para una sociedad mucho más justa y equitativa: Ddeser

"Queremos seguir tejiendo para una sociedad mucho más justa y equitativa, y trabajar por todo el tiempo que sea necesario para construir agendas para las niñas y adolescentes en Tlaxcala", expresó María del Rosario Texis Zúñiga, directora general de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).





Durante la ceremonia para conmemorar el 20 aniversario de esa organización en el estado, la activista, feminista e investigadora reiteró su compromiso con las mujeres de Tlaxcala para luchar por una comunidad más igualitaria.





"El feminismo es tan fuerte que transforma vidas, avanza en la compañía, reconoce sus luchas y sus logros, y permite que todo el mundo tenga una vida más plena; eso lo creo y es algo que ha transformado mi vida y la de quienes me acompañan", expresó.





Arropada por líderes de la organización civil “Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia”, de la cual forma parte Ddeser, Texis Zúñiga recordó que a lo largo de 20 años la organización ha enfrentado todo tipo de trabas.





Y entre ellas enlistó que en sus inicios no eran atendidas o escuchadas por las autoridades estatales por no tener un nombre o un cargo importante, y hasta las pequeñas marchas que con el pasar del tiempo se convirtieron en multitudinarias.





También habló del retroceso legislativo de 2013 y el inicio del acompañamiento integral y solidario para las mujeres a través del Programa Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente en México.





Al aseverar que en Ddeser buscan que todas las mujeres tengan a salvo sus derechos, relató como fue la creación de su programa integral y rector dividido en cinco vertientes: de acompañamiento de aborto integral y solidario; y de apoyo de investigación a la violencia sexual y de género.





Así también de difusión de derechos sexuales y reproductivos; de salud sexual y reproductiva para llegar a las comunidades marginadas y de atención psicológica con perspectiva feminista.





LOS RESULTADOS





La directora de Ddeser también enfatizó los logros obtenidos durante los 20 años de lucha, y reveló que semanalmente atienden cerca de mil 250 personas, con más de mil 300 actividades anuales y que en ese tiempo han llegado a más de 450 mil personas.





Tan sólo en 2023 43 mil fueron canalizadas, atendidas y visitadas en sus comunidades.

En el tema de acompañamiento en los abortos indicó que desde la despenalización en 2007 (en la Ciudad de México) a la fecha han estado en el proceso con más de 11 mil 400 mujeres.





Destacó que en 2023 fueron dos mil 528 mujeres que interrumpieron su embarazo de manera voluntaria y que entraron en causal de violación, pero que no denunciaron y no acudieron a los servicios de salud por miedo o por no pasar por un trayecto tortuoso.





"En atención a las violencias hemos atendido más de 10 mil 339 casos y la violencia sexual digital es el tema más común en los últimos tiempos", indicó.





Entre otras cosas, mencionó que de 2014 a la fecha han apoyado cinco mil 579 mujeres en situación de embarazo adolescente. El año pasado fueron mil 126.





Añadió que otros logros han sido la movilización social y la exigencia de la ampliación de causales para interrumpir el embarazo, así como la participación en las reformas legislativas en temas de las identidades sexo genéricas, la violencia digital sexual, la 3 de 3 y la lucha constante por la despenalización del aborto.