Ratifica gobernadora del estado respaldo a las y los productores del campo

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo una reunión con los representantes de asociaciones campesinas que tienen presencia en Tlaxcala, para escuchar sus propuestas y darles a conocer los programas que su administración impulsa para fortalecer a este sector que constituye uno de los ejes centrales del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027.

En el encuentro realizado en Casa de Gobierno, la mandataria recordó que para este 2022, la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) ejercerá un total de 314 millones 101 mil 64 pesos para beneficiar a la gente que más lo necesita y así generar mayor bienestar social.

Mientras más podamos invertir en el campo para mí será mucho mejor porque la gente del campo es quien desde luego nos da la posibilidad de comer (…) estarán acompañados a través del secretario Rafael de la Peña, le he pedido que los atienda de manera personal y que los escuchemos porque ustedes nos pueden sugerir cosas que quizá nosotros no veamos, es importante que nos ayuden, dijo.

Detalló que la dependencia cuenta con un recurso de 286 millones 730 mil 210 pesos para subsidiar proyectos campesinos, de los cuales 196 millones 398 mil 641 pesos serán destinados para agricultura, 37 millones 142 mil 530 pesos para ganadería y 53 millones 189 mil 39 pesos a desarrollo rural.

Cuéllar Cisneros mencionó otras acciones emprendidas por su gobierno para apoyar al agro, entre las que destacan una inversión de 50 millones de pesos en la Central de Abastos de Xaltocan para acondicionar algunos espacios donde los productores puedan vender sus cosechas; garantizar que el seguro agrícola realmente sea de ayuda para los productores que sufran daños en sus cultivos a causa de eventos naturales; y la encomienda que tiene la SIA de rehabilitar 500 jagüeyes antes de que concluya el sexenio.

Tras escuchar las peticiones de los representantes campesinos que tenían que ver con los puntos antes mencionados, así como con temas de seguridad, financiamiento, empleo temporal y otros asuntos de competencia federal, Lorena Cuéllar afirmó que trabajará coordinadamente con los tres niveles de gobierno para dar atención oportuna a sus necesidades.

Trataré siempre de solucionar y gestionar, hay cosas que no dependen totalmente de mí, pero tienen todo mi apoyo y respaldo para que tengan lo necesario para producir (…) somos un equipo, cuentan conmigo, si ustedes me ayudan a que este dinero se invierta de manera correcta, lo vamos a lograr, pero necesito de su ayuda y que cada vez más campesinos trabajen la tierra de manera sustentable si no nunca habrá dinero suficiente, señaló.

Al encuentro asistieron los dirigentes de la Unión Campesina Democrática (UCD) y coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Isabel Juárez Torres; de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Tulio Larios Aguilar; de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, Julio César Martínez López y de la Central Campesina Independiente (CCI), Claudio Flores Espina.

Así como de la Unión General Obrera Campesina y Popular (Ugocep), Marcial Gress Roldán; Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac-Democrática), Alberto Ávila Montaño y de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Maurilio Lima García.

Los representantes de las y los pequeños productores reconocieron la voluntad de la gobernadora para escuchar y atender sus necesidades, al tiempo que le manifestaron su respaldo para rescatar juntos el campo tlaxcalteca.

Sabemos que usted ha sido una activista fundamental en el desarrollo de Tlaxcala y hoy como gobernadora creemos que tiene todas las condiciones para pasar a la historia como una buena gobernadora (…) desde luego estamos en la mejor disposición de sumar y apoyar, gracias por recibirnos, resaltó Flores Espina.

La titular del Ejecutivo local estuvo acompañada de los secretarios de Gobierno, Sergio González; de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal y del director de Ganadería, Isaac Andalco López.

