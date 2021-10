Realiza JLCyA recuento de votos para validar huelga en Amatech

En el proceso solución a la huelga de Amatech, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) realizó el recuento de votos entre los trabajadores para definir si es legal la colocación de las banderas rojinegras. La votación se llevo a cabo sin complicaciones en el "Domo Blanco" del Centro Expositor.

Te puede interesar: ➡️Apoya CROC nacional a empleados de Amatech

Local Sindicato de Cecyte prorroga la huelga

Fue la parte patronal quien en días pasados presentó el recurso de nulidad y sugirió contar nuevamente al número de empleados que están a favor de la huelga y los que están en contra, tras argumentar que la mayoría del personal no la aprobó.





Desde el pasado, 27 de septiembre los empleados de Amatech colocaron las banderas de huelga en el Call Center, por no concretar un acuerdo salarial con la parte patronal, quien hasta el momento no ha emitido ninguna opinión pública.

Lee también: ➡️Tercer día de huelga en Francia paraliza al transporte público

Así, este 27 de octubre personal de la JLCyA organizó la audiencia para realizar el conteo en el Domo Blanco, que estuvo vigilado por elementos de seguridad pública. Una vez que la JLCyA emita si es legal o no la huelga, seguirán con las negociaciones salariales entre los representantes de la empresa y los trabajadores.





Al respecto, los trabajadores de Amatech acusaron que presuntamente el patrón intentó confundirlos para que no asistieran a emitir el voto. Mientras que otros empleados dijeron que hay versiones de que serán liquidados.

Local Votarán para validar huelga en Amatech

Por su parte, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Tlaxcala, Justino Hernández Xolocotzi, afirmó que mantienen el respaldo a los trabajadores de Amatech y dan seguimiento a las negociaciones y proceso de huelga para llegar a una negociación.

Entérate: ➡️Protestan extrabajadores del extinto Hotel Posada

Sobre el fin de las funciones de la JLCyA por la segunda etapa de la reforma laboral, enfatizó que debe resolver el proceso de huelga.







El cambio de justicia laboral debe dar continuidad, no el hecho de que se termine la vigencia de las juntas locales no significa que los procesos laborales se tengan que quedar ahí detenidos, le tienen que dar continuidad. No podemos desistir el movimiento, ya que es legítimo y esperamos que pronto se termine el conflicto, siempre y cuando haya voluntad de las partes. Aquí lo más importante es que haya voluntad de quien contrató a los trabajadores para resolver esta problemática, añadió.





RECURSO

3 mil 100 trabajadores tiene Amatech





LEE MÁS:

Local Protestan extrabajadores del extinto Hotel Posada

Local “Botean” empleados para seguir su huelga