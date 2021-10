Apoya CROC nacional a empleados de Amatech

En el proceso de negociación salarial entre la empresa y los trabajadores de Amatech tras el estallamiento a huelga, el líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, ofreció en Tlaxcala su respaldo para conseguir un sueldo digno.

Durante su asistencia al campamento que tienen los trabajadores en las afueras de la firma, ubicada en la capital tlaxcalteca, el dirigente obrero manifestó que en las mesas de negociación hay un ofrecimiento de 4.5 % de incremento al salario.

Sostuvo que pidió a líder estatal de la CROC, Justino Hernández, insistir en conseguir un incremento digno al salario porque en otros estados del país -precisó- la misma empresa tiene mejores parámetros de pago.

“Si hay un ofrecimiento que satisfaga a los trabajadores se levanta la huelga, no es una decisión mía, hoy la Ley Federal del Trabajo dice que es decisión de los trabajadores. Estamos negociando para que salga lo mejor posible y traer la propuesta que haga la empresa y los trabajadores dirán si están de acuerdo o no. Pero la inflación está casi al 6 % y el incremento salarial está abajo, por lo tanto el 4.5 % no reúne las condiciones”, atajó.

Acompañado de líderes de la CROC de los estados de México, Hidalgo, Colima y Morelos, Iaías González anunció que otorgarán un apoyo económico a los trabajadores de Amatech, proveniente de una cooperación solidaria de los dirigentes estatales, esto para ayudar a las necesidades económicas mientras dura el proceso de solución de huelga.

Isaías González Cuevas, líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). | Mizpah Zamora



Criticó que los empresarios de Amatech intentaron supuestamente disolver la huelga en la noche del segundo día de paro de labores.





Luego opinó que a nivel nacional no hay movimiento de huelga, por eso abusan los hombres de negocios y pagan lo que quieren a los operarios.

Por su parte, los trabajadores de Amatech acusaron que supuestamente los directivos los presionan, hay abusos laborales y los amenazan con quitarles su bono de productividad.





Tras reconocer que es difícil conseguir trabajo en este tiempo de pandemia por Covid-19, dijeron que mantendrán la huelga hasta lograr un acuerdo que les convenga.





El pasado 27 de septiembre el sindicato de Amatech estalló la huelga porque la empresa les ofreció 2.6 % de incremento salarial, cuando la petición fue 8 % de incremento.

