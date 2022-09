Recibió OFS 25 % del presupuesto del Congreso

En 2021, el Congreso del Estado destinó poco más del 25 % de su presupuesto, es decir, 79 millones 17 mil pesos, para temas de Fiscalización a través del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), reveló el informe realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), lo que colocó al estado en la posición 20 a nivel nacional.

Local

Aunque el monto antes referido es mayor en casi cuatro puntos porcentuales al que el OFS recibió en 2020, el recurso debe ser mayor para lograr así una autonomía total y evitar que los grupos de mayoría y demás intereses partidistas se antepongan al órgano de fiscalización.

Insisten desde el Congreso local en tipificar como delito la violencia vicaria

Eso sí, el informe demuestra que en la entidad si bien no se destinan gran cantidad de recursos al OFS, el presupuesto que le otorga el Legislativo de forma anual no ha disminuido, sino que año con año incrementa, aunque no sustancialmente.

De acuerdo con el informe, Tlaxcala destina 59 pesos per cápita para el Órgano de Fiscalización Superior, lo que posiciona a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional, lejos de San Luis Potosí, que ocupa el primer lugar con el 49 % del total de su presupuesto, es decir, más de 160 millones de pesos.

De esta forma, el Imco recomendó establecer que al menos 20 % del presupuesto del Poder Legislativo sea destinado a las auditorías estatales, pero podría ser más alto, esto para asegurar su funcionamiento y evitar presiones presupuestales por parte del gobernador o congresistas.

