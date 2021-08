Reeducar para evitar violencia, pide Eréndira Jiménez

Diversos tipos de violencias contra las mujeres siguen presentes en la sociedad, hechos que no han sido detenidos por las leyes y reformas vigentes, de ahí que hace falta reeducar a la sociedad para que no sea inmune al dolor de las víctimas y todos contribuyan a erradicar este flagelo, precisó la activista Eréndira Jiménez Montiel.

En la ponencia virtual “Las violencias contra las mujeres, una situación intolerable”, que formó parte de la página seis del libro Ala Naranja que realiza la campaña Mujeres Transformando México, Jiménez Montiel aseveró que una ley por sí sola no puede proteger a las mujeres.

Desde mi perspectiva es indispensable una reingeniería institucional para juzgar a quienes se niegan a romper con un pacto patriarcal, así como un proceso de reeducación de la sociedad para que no sea inmune al dolor de las víctimas de este tipo de violencia, dijo.

Además, demandó no normalizar este ilícito.

No es común que las adolescentes sufran agresiones en el noviazgo, los embarazos en niñas y adolescentes no deben ser madres abusadas, las violaciones no pueden seguir pasando sin que sean sancionadas y menos cuando ocurren por un familiar.

Precisó que el país y la entidad arrastran un terrible flagelo social desde hace décadas, pues el número de mujeres asesinadas y violentadas se ha incrementado al grado que no pasa un día sin que alguna sea levantada, golpeada, secuestrada, ultimada o herida.

Por lo tanto, indicó que los gobierno federal y local cada día se ven más ineficientes para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, lo cual puede ser catalogado como parte del pacto patriarcal que implica una complicidad para generar un contexto de impunidad abierto.

La activista mencionó que algunas iniciativas de reforma al marco jurídico nacional han pretendido dar argumentos al estado para ser empático con la lucha de las mujeres para erradicar la violencia, pero las estructuras del estado no son lo suficientemente efectivas para terminar con la impunidad de los agresores, pues muchas redes internas de las instituciones son controladas por hombres que tienden a minimizar los actos punitivos contra los violentadores.

Además, aseveró que espera que la declaratoria de Alerta por violencia de género contra las mujeres, la cual busca enmendar los vacíos o complicidad que existe jurídica e institucionalmente para abatir este flagelo, no solo quede en una nota periodística y sirva para dar seguimiento y establecer grupos de trabajo para una vida libre de violencia, así como que los ejecutivos y legislativos asignen los recursos presupuestales para cumplir con los objetivos.

De enero a junio de 2021, los asesinatos contra mujeres aumentaron en un 3.3 % en comparación con el año pasado, las violaciones en un 32.6 %, pero también incrementó el acoso callejero, hostigamiento laboral, violencia interfamiliar.

