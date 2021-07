Registra Tlaxcala buen gobierno: Auditoría Superior de la Federación

De acuerdo con los resultados de la primera fiscalización a la cuenta pública 2020, recientemente dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno estatal no registra irregularidades en el gasto público.

Según el informe del resultado, en el rubro de educación, específicamente en lo que se refiere al programa Escuelas al CIEN, a Tlaxcala le fiscalizaron nueve aspectos que tienen que ver con la operación del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), como la mejora continua de los sistemas de control interno, en donde le fue señalado que contribuyó de manera marginal.

El informe señala que la dependencia estatal hizo una correcta recepción y administración de los recursos del programa Escuelas al CIEN; que hizo un buen soporte de las erogaciones del fondo con su documentación justificativa y comprobatoria; que estuvieron vigentes 100 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y que los proveedores y contratistas no se encontraron en la relación de empresas con operaciones inexistentes.

Además, señala que el recurso que recibió del programa Escuelas al CIEN lo aplicó de forma correcta, pero que lo comprobó luego de que le fuera observado; indica que existen expedientes de obras públicas ejecutadas por el Itife y que se licitaron y adjudicaron conforme a los montos máximos autorizados.

Con relación a las adquisiciones autorizadas el informe señala que cumplieron con las condiciones pactadas, a excepción de un contrato que careció de la fianza de cumplimiento y de vicios ocultos, pero que fue solventado por el gobierno estatal.

De nueve revisiones hechas por la ASF, en tres no se detectaron irregularidades y cinco fueron solventadas por el gobierno estatal. Sin embargo, le hicieron una recomendación, pues en el ejercicio de los recursos el Itife únicamente reportó 443 proyectos concluidos de los 562 autorizados, 64 en proceso y 55 carecieron de contrato, lo que significa que no se han pagado en su totalidad ya que no se supervisó la ejecución.

Por ello, le recomendaron elaborar un programa de trabajo con responsables y fechas perentorias para agilizar los procesos de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, así como los trámites para la solicitud y pago de los recursos disponibles en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos número 2242 del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

DISTRIBUCIÓN DE FISMDF

Con relación a la verificación de la distribución y ministración a los municipios de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), Tlaxcala transfirió el 100% de los recursos: 799 millones 919 mil pesos.

La ASF señaló que tras el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal no detectaron irregularidades, y que existe una gestión adecuada de los procesos de distribución del dinero, su pago, ministración, difusión de información y otras actividades.

Con relación a la revisión de la distribución y ministración a los municipios de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), Tlaxcala también cumplió con la dispersión al 100 % de los recursos: 919 mil 341 millones a 20 comunas.

De siete revisiones que se hicieron en ninguna de ellas fueron halladas irregularidades, por lo que la Auditoría informó que el gobierno tiene una gestión adecuada de los procesos de recepción y distribución de ese fondo, que distribuyen los recursos de acuerdo con la variable y criterio de distribución establecidos en la normativa, y que de forma general cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución, ministración, retenciones efectuadas, publicación y difusión de la información.

En el rubro de educación, específicamente en lo que se refiere al programa Escuelas al CIEN, a Tlaxcala le fiscalizaron nueve aspectos que tienen que ver con la operación del Itife.

