Reportaron pérdidas los comercios y restaurantes por marcha del 8 de marzo

Los responsables de comercios y establecimientos de alimentos afirmaron que este martes ocho de marzo registraron pérdidas económicas de hasta 450 mil pesos, por el cierre de las vialidades, con motivo de la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Dijeron que en algunos casos tuvieron que cerrar sus puertas por el temor de sufrir actos vandálicos, y en otros casos, afectaron la libertad de tránsito por la capital. El cierre de calles, accesos y de comercios afectó al bien patrimonial privado, ya que los comerciantes y prestadores de servicios dependen de la facilidad que tengan los clientes para acudir a los establecimientos.

Aclararon que los mexicanos son libres de ejercer el derecho de manifestación, es un derecho que como ciudadanos, empresarios y tlaxcaltecas defienden. Pero, la manifestación tiene un límite, el cual llega a la afectación a la libertad de tránsito, así como al daño a ejercer el derecho al trabajo para así obtener ingresos económicos para los hogares.

Con desencanto la Iniciativa Privada vio los desmanes que, como resultado, ocasionaron decenas de mujeres en varios edificios del primer cuadro capitalino / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Al respecto, el coordinador de la Asociación de Restaurantes, Bares y Salones de Fiestas de Tlaxcala (ARBAT), Abel Cortés Altamirano, señaló que el cálculo de las pérdidas registradas tan sólo por un día de marchas en la ciudad de Tlaxcala fue de 450 mil pesos, porque si un restaurante turístico capta por lo general un aforo de cien comensales diariamente, quienes generan un gasto promedio de 150 pesos con ingresos brutos de 15 mil pesos, al haber alrededor de 30 restaurantes en el centro histórico la pérdida en un día fue de 450 mil pesos.

Enfatizó que otro concepto de afectación es el de no permitir no sólo el acceso de turistas y clientes a los establecimientos, la imposibilidad de los trabajadores para realizar su trabajo, así como recibir los ingresos diarios por concepto de propinas las cuales en ocasiones representan el mayor ingreso del trabajador.

El dirigente de la ARBAT exhortó a las a las autoridades para hacer valer la ley con el fin de que las protestas de los manifestantes no afecten la actividad económica, pues al no haber ingresos, tampoco habrá recaudación de impuestos. Al no recaudar suficientes impuestos los propios ciudadanos verán cada vez menos posible la mejora de las condiciones sociales.

Argumentó que respetan los motivos de inconformidad de los manifestantes, pero les recomendó tener cordura y cambiar sus estrategias de protesta, ya que las marchas y cierre de calles solo generan animadversión hacia su causa.

450 mil pesos en promedio de estimación de pérdidas económicas en comercios y restaurantes

