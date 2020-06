Reprochan falta de insumos

El personal de salud no cuenta con el suficiente equipo de protección e insumos como la mascarillas N95, para la atención médica de los pacientes de Covid-19, ni tiene las condiciones dignas para hacer sus labores, reprocharon trabajadores del Hospital General Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala.

Como forma de manifestación enfermeras, camilleros, personal de limpieza y médicos cerraron la puerta principal del nosocomio, ubicado en La Loma Xicohténcatl, para exigir que las autoridades de la delegación y de oficinas centrales les canalicen a la brevedad los insumos preventivos a todo el personal, además de tener el área de regaderas digno para que lo usen.

También demandaron trato profesional de parte de la jefatura de enfermería y en general trato digno por parte de los jefes del hospital.

Luego, criticaron que los directivos del nosocomio les den solo una bata sencilla y cubrebocas para ingresar al área donde están los pacientes hospitalizados por Covid-19.

“Se necesita equipo de protección de calidad. Esperemos que la población lo entida, es necesario material digno, instalaciones adecuadas y dignas para poder dar un buen trato a los pacientes, no es un paro solo porque sí”, insistió una trabajadora a este Diario.

Dijeron que derivado de la baja calidad en el equipo de protección, hay 40 trabajadores del hospital del IMSS que ya se contagiaron de la Covid-19, pues incluso el área de regaderas que deben usar no están limpias.

“Tengo que entrar tres veces al área Covid, después ir a regadera para bañarme y prevenir contagios, pero están sucias, no son dignas y ahí ya se están bañando los pacientes, es un riesgo para los trabajadores”, dijo una trabajadora.

Por su parte, otro trabajador alertó que pueden existir más contagios entre el personal, pues los desechos no se están recorriendo de manera adecuada. “Toda la basura que sale del área Covid-19, no va en bolsa roja porque no la hay. Se llena el lugar donde está la basura y está hasta en el piso”.

DELEGACIÓN DEL IMSS SE RESERVA SU POSTURA

Por su parte, la delegación del IMSS en el estado prefirió reservarse hacer comentarios, tras la protesta de los trabajadores. Agregó que da seguimiento al caso y coteja las versiones tanto de los directivos como del personal para dar argumentos.

El IMSS tiene habilitados dos hospitales para atender a los pacientes Covid-19: Zona Número 1 y 2, localizados en Tlaxcala y Apizaco, respectivamente.

