Revisará CEDH condiciones de disculpa pública del IAIP-Tlax a Marlene Alonso

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, señaló que revisarán las condiciones bajo las que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax) llevó a cabo la disculpa pública en favor de la excomisionada, Marlene Alonso Meneses.

Esto, después de que la agraviada pidiera la reposición del proceso debido a las condiciones en las que se desarrolló la disculpa pública, que forma parte de la recomendación 01/2021 emitida por la CEDH, al acusar una simulación y el agravió a sus derechos humanos.

Y es que el acto se desarrolló el pasado viernes en las instalaciones del IAIP-Tlax de manera presurosa, con inconformidades por la presencia de medios de comunicación, además del prematuro retiro del comisionado Ángel Espinoza, quien se negó a conocer el punto de vista de la afectada y activistas que la acompañaban.

Analizará CEDH condiciones bajo las que se desarrollo disculpa pública por parte del IAIP-Tlax en fabor de Alonso Meneses. / Archivo | El Sol de T

Después de cinco años de espera a que se reconociera que fue violentada por sus excompañeros, David Cabrera Canales y Francisco Morenes Servín, Marlene Alonso Meneses sostuvo que nuevamente fue violentada por los comisionados del IAIP-Tlax, Maribel Rodríguez Piedras, Didier Fabián López Sánchez y Ángel Espinoza Ponce, al no emitir una disculpa pública en condiciones dignas.

Ante estos señalamientos, la ombusperson sostuvo en entrevista que no podrá adelantarse a ninguna determinación, primero tendrán que levantar el acta de las condiciones en las que se realizó el acto, sobre lo que dijeron en la disculpa y las circunstancias bajo las que se registró el hecho.

Añadió que el expediente no está concluido aún, que no fue la CEDH quien organizó el acto, por lo que no podía cuestionar que iban a decir, Ordóñez Brasdefer manifestó que “simplemente vengo y conforme se desarrolle el tema vamos sentando constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

La titular de la CEDH comentó que la disculpa pública fue realizada ante fedatario público, de ahí tendrán que establecer si determinan o no la reposición del proceso

