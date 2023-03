Rinde rector de UATx cuentas en Facultades

En un ejercicio de transparencia en la rendición de cuentas, Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), inició con la presentación de la glosa del informe de actividades y logros alcanzados durante el periodo 2022-2023.

Cultura

La mañana de este martes, el Rector acudió a la Unidad Académica Multidisciplinaria campus Calpulalpan, donde fue la primera sede para la presentación de la glosa de las actividades realizadas en la universidad, pues tiene previsto acudir al resto de Facultades y unidades académicas.

No te pierdas: ➡️ [Video] Memoria de papel | Creación de la UATx, parteaguas educativo

Serafín Ortiz explicó que la rendición de cuentas forma parte de la estrategia de Rectoría itinerante para transitar por todos los espacios universitarios, de ahí que presentó los aspectos más relevantes del informe de actividades que presentó el pasado 28 de febrero en el Teatro Universitario, en la ciudad de Tlaxcala.

Aclaró que emprendió la entrega de la glosa en todas las sedes universitarias porque quiere socializar lo que la universidad implica en beneficio de la sociedad y la forma en que va direccionándose.

Recordó que hace 18 años fue designado como rector de la casa de estudios y en agosto de 2022 asumió, por segunda ocasión, este cargo que desempeñará durante cuatro años.

Local Impulsan vocaciones científicas en la UATx

Continúa leyendo: ➡️ Transita UATx hacia la excelencia: Rector

A poco más de seis meses de su administración, destacó el liderazgo que ha tomado la UATx al contar con un exrector al frente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), que es dirigida por Armando González Placencia, de ahí que los universitarios de Tlaxcala direccionan las políticas públicas de educación superior para el país.

El Rector preside la circunscripción Centro-Sur de la Anuies, donde convergen siete estados del país y direcciona en calidad de presidente las políticas regionales y bajo su orientación están las universidades de Guerrero, Morelos, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Querétaro con sede en Tlaxcala.

Entre las actividades más destacadas, habló sobre la docencia, un aspecto en que es referente la UATx debido al Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades y que fue recientemente revitalizado para afirmar su portento como modelo educativo, el cual se convertirá como referente para otras universidades.

Más información: ➡️ UATx, depositaria de sabiduría: Rector

Adelantó que este año, la UATx será sede de la Universiada Nacional que reunirá a deportistas de todo el país, pues deben impulsar el deporte. Entre otros logros, puntualizó la puesta en marcha y fundación de la Orquesta Sinfónica de la UATx, que iniciará el ciclo de presentaciones en el Centro Cultural Universitario y el Teatro Universitario todos los jueves, evento que pretenden magnificar para que el público en general pueda acudir para apreciar la música.

Local Egresaron 66 químicos clínicos de la Autónoma

Informó que en el cuarto eje sustantivo y transversal, precisó que el Comedor Universitario sigue vigente a un costo de 10 pesos y alrededor de 350 alumnos acuden cada día, de ahí que mantendrán el costo durante su administración. Incluso, dijo que tiene la intención de llevar a Calpulalpan un segundo Comedor Universitario.

Aseguró que continuarán con la apertura de las Casas de Autorrealización para brindar servicios a la población y atender a los sectores que más lo requieren, actualmente cuentan con 12 espacios en diversos municipios de la entidad.

Te puede interesar: ➡️ Salud, licenciatura pionera en la UATx

Reveló que la universidad tiene ocho centros de investigación y deben trabajar para que muchos actores sumen voluntades para producir sabiduría, información y conocimiento, pues lo que distingue a las Autónomas es la investigación porque generan descubrimiento, hallazgo y novedad, de ahí que ha nombrado a talentosos investigadores para conducir los centros en sus vertientes biológicas, sociales y educativas, entre otros.

Respecto a los recursos, mencionó que los manejan con probidad y pertinencia, pues evalúan su eficaz aplicación, además de que el presupuesto debe cumplir dos ejes: la transparencia y el impacto social. Por lo tanto, en la Unidad Académica Multidisciplinaria rehabilitarán la techumbre.

Local En la UATx, Presentan beneficios del MHIC

Ante los estudiantes, habló sobre la situación de acoso en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde aseguró que no hubo un paro, más bien fue colocado un candado para cerrar las instalaciones, pues en la Autónoma de Tlaxcala no debe haber un minuto de paro ni un minuto de huelga para que avancen los procesos de enseñanza y no pierdan clases los estudiantes.

Más información: ➡️ Ponderarán en la UATx la investigación: Rector

Respecto al acoso sexual, sentenció que hay cero tolerancia y no permitirán que ocurra en ninguna de sus expresiones, como el académico, laboral o sexual, de ahí que los estudiantes que incurran en esta conducta serán expulsados, pero si se trata de un académico o personal será separado inmediatamente de su cargo o función, de ahí que invitó a hacer públicos los casos y acudir a la defensoría de los derechos universitarios o en la oficina del Ombudsman.

La segunda sede fue la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y criminología en la ciudad de Tlaxcala, pues a las 18:00 horas de este martes también presentó los aspectos más relevantes del informe presentado el pasado 28 de febrero en el Teatro Universitario.

La segunda sede fue la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y criminología en la ciudad de Tlaxcala, pues a las 18:00 horas de este martes también presentó los aspectos más relevantes del informe presentado el pasado 28 de febrero en el Teatro Universitario.