¡Se acabaron las vacaciones! El lunes es el regreso oficial a clases

Las dos semanas de vacaciones por Semana Santa concluyeron y el próximo lunes es el regreso oficial a clases, pero el día coincide con el eclipse de sol que en Tlaxcala será parcial y los alumnos podrán ausentarse de las aulas sin repercusiones académicas.

Local Registran presas de Tlaxcala una crisis hídrica por temporada de estiaje

De acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2023-2024 de la Secretaría de Educación Pública, el segundo periodo vacacional fue del 25 de marzo al cinco de abril y el próximo lunes no está marcado como ausencia escolar, por ello, en la entidad será respetada la fecha como día hábil, de ahí que no habrá suspensión de clases, pero será decisión de los padres de familia enviar o no a los estudiantes.

Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) han tomado medidas para proteger a los escolares que asistan a los salones de clases, de ahí que el horario de receso será modificado para evitar que estén fuera de los salones al momento del eclipse de sol, está previsto que el fenómeno natural inicie a las 10:56 horas, el punto máximo será a las 12:15 horas y concluirá a las 13:37 horas.

Local NO habrá suspensión de clases el próximo lunes 8 de abril

Por lo tanto, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán el receso antes de las 11:00 horas, pues no pueden quitar estos minutos para que consumir su refrigerio, indicó personal de la Sepe.

No obstante, dijeron que el receso será en diversos horarios, pues cada nivel educativo tiene horarios diferentes y cada escuela deberá adaptarlo de acuerdo a las clases.

Finalmente, la mayoría de padres de familia ha externado que no enviará a clases a los infantes porque los docentes no podrán cuidar de todos los alumnos y evitar que vean directamente al sol.