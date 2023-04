Servir al prójimo, pide el Obispo a los tlaxcaltecas

Servir al prójimo, fue el mensaje del Obispo de la Diócesis de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, durante la homilía de la Misa del Señor llevada a cabo este Jueves Santo.





Desde la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en la capital del estado, pidió a los feligreses celebrar su fe en las eucaristías dominicales, en donde agradecen al Señor por sus dones y bendiciones.

Y comentó que la actitud de servicio tiene que ver con compartir alegría, los bienes, con la capacidad de escucha y con todo lo que se puede hacer por las personas, sobre todo por las más pobres, las más necesitadas y las más vulnerables.





"Gracias, porque podemos creer en ti, alabarte, bendecirte y reconocer que en nuestra vida siempre has estado con nosotros", expresó.

Añadió que la Eucaristía invita a poder servir a los demás, y que es ese el sentido fuerte del lavatorio de los pies.





"Si nuestra vida no tiene esta proyección del servicio, en donde decimos con estos dones, con estas bendiciones, con estas gracias que el Señor me ha dado yo puedo servir a mi familia, a mi comunidad, a la Iglesia y al mundo, estamos incompletos en nuestro proceso de fe", expresó.





Indicó que ese fue el ejemplo de Jesús, y que en esa intimidad de la Última Cena Jesús les habla a sus apóstoles de la unión, de la vida, de cómo es necesario que entren en la intimidad con él, y constantemente repite que permanezcan en su amor para dar fruto, ya que los frutos son el servicio.





"Seremos examinados en el amor, no en nuestras buenas intenciones, sino en lo que hicimos por los demás. Por eso Jesús, en el Evangelio, dice: no solo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi padre, y la voluntad de mi padre es el servicio", agregó.





Finalmente, dijo que el mensaje del Jueves Santo es lavar los pies, y comentó que llevar a un grupo de jóvenes y lavarles los pies no es simplemente una tradición, sino que es recordar que su vocación principal, desde la palabra de Dios los lleva al servicio.