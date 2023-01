Servir, el espíritu de la enfermería: Pedreñan

“A lo largo de los 30 años de servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) he tenido la oportunidad de comprobar que el espíritu de la enfermería es servir, para ayudar y apoyar a las personas que atraviesan por momentos de salud complicados”, afirma la enfermera especialista en Medicina de Familia, María de los Ángeles Padreñan Ramos.

Hoy en día la trabajadora, originaria de Ixtacuixtla, labora en la Unidad Médico Familiar Número 7, con sede en Zacatelco. En una jornada de lunes a viernes, en horario matutino.

A propósito del Día de la Enfermera, Padreñan Ramos destaca a El Sol de Tlaxcala su crecimiento profesional, al argumentar su evolución en el manejo de programas, actualización de conocimientos en herramientas tecnológicas y en su especialidad, para dar un mejor servicio integral a los derechohabientes.

Opina que las enfermeras son parte de un engrane en el sistema de salud, donde reciben las facilidades tecnológicas para hacer su trabajo, por ende, dar la atención médica que requieren los pacientes, al tiempo de contribuir a las estrategias para disminuir y evitar las enfermedades que aquejan a la población.



Es gratificante, me ha dado muchas satisfacciones laborales y personales estar trabajando para el IMSS. Gracias al Instituto logro especializarme, es muy bondadoso en esa parte, porque nos da la apertura a prepararnos, seguir cultivándonos como profesionistas para continuar alcanzando nuestros niveles en enfermería.

Padreñan Ramos asevera que el agradecimiento de los pacientes es gratificante para su labor profesional, es un impulso a las actividades diarias, tener presente el juramento de la enfermera y conservar las mejores anécdotas para el crecimiento personal.

Recuerda que hace años atendió un tratamiento de tuberculosis cuando laboraba en la Unidad Médico Familiar de Panzacola. Su paciente adulto mayor era originario de San Marcos Mazatecochco. Por el seguimiento de ese caso, recibió un reconocimiento de la Secretaría de Salud y ofreció su testimonio por su trabajo con el paciente.

Me dieron el reconocimiento por poder convencer al paciente de tomar el tratamiento de tuberculosis. Me dieron la oportunidad de acudir al Auditorio Nacional para dar testimonio de mi experiencia, fue mucha gente, estaba nerviosa, pero compartí la manera en que me desenvolví en el trabajo. Fue una satisfacción porque vivieron ponentes de otros países.

COVID-19 ABONÓ AL CRECIMIENTO PROFESIONAL

Asegura que los tiempos de pandemia de Covid-19 abonaron a su crecimiento profesional, pues recibieron capacitación intensiva para dar las atenciones, además de adaptaciones en las unidades médicas para continuar con el servicio en favor de los derechohabientes, basándose en un trabajo en equipo, comunicación directa con sus supervisores y jefes inmediatos.

Tras reconocer que tuvo compañeros que perdieron la batalla frente al SARS-CoV-2, la especialista defiende que el personal de salud siempre tendrá la disposición de ayudar a salvar vidas ante los accidentes y enfermedades. En la pandemia los servicios de salud siguieron activos, cumpliendo con los filtros sanitarios.

Sí fue difícil, pero también nos reeducaron, el saber usar correctamente el cubrebocas, el lavado de manos, el no comer en las áreas, ir al médico, evitando automedicarnos. Vimos que realmente esta enfermedad nos vino a revolucionar, a interesarnos por nosotros. Moralmente nos afectó la muerte de compañeros, pero nos fortaleció para seguir adelante.

De 49 años de edad, María de los Ángeles comparte que en un día normal de actividades laborales revisa la red de frío de los refrigeradores, supervisa que las instalaciones estén limpias, también prepara el material que necesita para la atención en el consultorio de Medicina de Familia, donde atiende desde personas embarazadas, niños recién nacidos, menores de edad, hasta adolescentes y adultos, conforme los programas del IMSS.

Detalla que en el área donde labora otorga atenciones a pacientes prediabéticos, hipertensos, da orientaciones de salud a los diversos grupos de población, de acuerdo con los programas preventivos del IMSS. “Ocupamos mucho la computadora, tenemos que hacer notas de enfermería; nos coordinamos con la asistente médica, el médico. Cuando tenemos alguna complicación con algún paciente, nos apoyamos del área directiva, medica, de trabajo social”.

Asimismo, opina que el desempeño de los varones en la enfermería es positiva, porque hay fortaleza en el servicio de salud.

Finalmente, María de los Ángeles recomenda a sus colegas seguir preparándose, no perder el espíritu de servir a los semejantes, ser felices con lo que hacen y hacer el trabajo que les corresponde.

30 años de servicio tiene María de los Ángeles Padreñan Ramos.

