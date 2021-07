Sí hubo violencia de género contra Marlene Alonso: CEDH

El seis de marzo de 2018, Marlene Alonso Meneses, expresidenta del consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax) presentó una queja por discriminación de género y violencia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pero pasaron tres años para darle la razón, reconocer la agresión y emitir una serie de recomendaciones.

En el expediente de queja CEDHT/PVG/18/2018, la afectada acusó directamente a José David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, excomisionados del IAIP-Tlax, por violaciones al derecho a la igualdad, trato digno, integridad, seguridad personal, discriminación por razón del género y por violencia psicológica, política, institucional y laboral.

Este jueves, la CEDH hizo pública la recomendación 01/2021 al caso de Marlene Alonso por la violación de sus derechos para dar resolución al expediente que pasó tres años rezagado, de ahí que presentó siete puntos al Consejo General del IAIP-Tlax.

RECOMENDACIONES

La primera recomendación fue que los integrantes del organismo deberán colaborar con la CEDH para presentar la denuncia y seguimiento del procedimiento que se iniciará ante el órgano interno de control de dicho instituto, respecto a la investigación y calificación de las faltas administrativas consideradas graves y derivadas de las violaciones a los derechos humanos de la víctima.

La segunda fue que gestionarán para que la agraviada sea inscrita en el Registro Estatal de Víctimas . La tercera recomendación fue proporcionarle atención psicológica de manera pronta y gratuita hasta que sea necesario o sea rehabilitada.

Además, en el cuarto punto la CEDH estipuló que deberá ser reparado el daño de la quejosa derivado de los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas medibles.

El quinto apartado precisó que los actuales integrantes del Consejo General del IAIP-Tlax deberán ofrecer una disculpa pública a Alonso Meneses por las violaciones a los derechos humanos.

La sexta encomienda será diseñar e impartir la capacitación correspondiente a los servidores públicos de dicho instituto en materia de respeto al derecho de igualdad y trato digno, integridad y seguridad personal, así como en conocimientos generales sobre derechos humanos y con perspectiva de género desde el marco jurídico nacional como internacional.

En la última recomendación, la CEDH estableció designar a la persona con poder de mando del IAIP-Tlax un enlace para dar seguimiento oportuno a la serie de recomendaciones.

Al respecto, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la CEDH, precisó que la recomendación emitida trata sobre las relaciones asimétricas de poder y de condiciones de desigualdad estructural por perspectiva de género, en la que se cometieron sistemáticamente actos de discriminación y violencia por razón de género en agravio de la víctima, lo que corresponde a un proceso social de subordinación del hombre sobre la mujer y a la naturalización de este tipo de violencia.

Destacó que la recomendación fue emitida la tarde del miércoles y fue notificada al IAIP de manera personal.

Finalmente, dijo que la resolución no alcanza al Congreso local encargado, en ese momento, de destituir a los excomisionados del IAIP debido a que existe un señalamiento específico y se trata de un organismo autónomo.

Persisten estereotipos y roles culturales en la sociedad tlaxcalteca, los cuales han naturalizado históricamente a la subordinación de la mujer frente al hombre y que impiden la visualización de la discriminación y violencia de género

Jakqueline Ordóñez Brasdefer / Presidenta de la CEDH

El consejero de la CEDH, Agustín Flores Peña, será el encargado de vigilar el seguimiento y cumplimiento de la recomendación 01/2021 emitida por la comisión.

Lamenta Marlene Alonso demora en resolución de la CEDH

Marlene Alonso Meneses, excomisionada del IAIP, pidió a los mujeres a continuar visibilizando la violencia de género y acudir a las instancias correspondientes / Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

Más de tres años esperó Marlene Alonso Meneses, expresidenta del consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax), para que su queja por violación a sus derechos y discriminación fuera atendida en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Ante la tardía resolución a su caso, la excomisionada del IAIP-Tlax lamentó que no se emitieran las recomendaciones de manera inmediata, pues su expediente data del seis de marzo de 2018, pero tiene claro que en la sustanciación no fue realizado un buen trabajo, pues Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, quien estuvo a cargo del expediente, no quiso darle avance.

Respecto a interponer una denuncia ante las instancias correspondientes, dijo que analizará esa posibilidad, pues destacó que lo más importante, en este momento, es que existe una recomendación a cargo de la CEDH.

Por lo tanto, tras la resolución mencionó que existe un precedente en el estado, pues se realizó una recomendación directa en temas relacionados con violencia de género.

En la sociedad tlaxcalteca habrá un antes y un después, las mujeres no deben parar en su búsqueda de la justicia y seguir visibilizando la violencia contra las mujeres, acérquense a las instituciones comprometidas, la CEDH demostró que velará por los derechos de todas y todos.

Reveló que la violencia no es exclusiva de sectores sociales, pues también está presente en las esferas de poder.

