Sin daños, libros de bibliotecas públicas; ni casos de Covid-19

Debido a las verificaciones que hizo el personal, el acervo bibliográfico no sufrió de daños graves en lo que va de la pandemia de Covid-19, sostuvo el titular de la Coordinación de Bibliotecas Públicas del estado, Máximo Juárez Texis.

Dijo que hasta el momento el polvo, humedad ni hongos han dañado gravemente los libros, revistas, colecciones y demás material de las 140 bibliotecas que hay en la entidad.

Durante la pandemia y como parte del cuidado del acervo bibliográfico, la red de bibliotecas continúa realizando limpieza de las instalaciones /Mizpah Zamora

No hay daños, porque por lo menos una vez a la semana los bibliotecarios iban a revisar las bibliotecas, a checar que no pasara nada e hicieron limpieza. No hay problema de ese tipo, sostuvo.

Juárez Texis confirmó que en seguimiento al cuidado del acervo bibliográfico, la red de bibliotecas realiza limpieza de las instalaciones y revisión de los libros, esto de cara a la reapertura total de los espacios.

Es para que dentro de poco tengamos la oportunidad de abrir de manera paulatina y sin riesgos. Hay mucha gente que no ha ido, estamos haciendo recorridos para ordenas las tareas de limpieza. En la siguiente semana estaríamos abriendo la Biblioteca Central.

Asimismo, dijo que en esta semana la Biblioteca Central comenzará con sus acciones de limpieza del acervo bibliográfico.

Precisó que hay 50 bibliotecas abiertas, tras acuerdos con las autoridades municipales. Aclaró que hasta el momento no tienen reportes de posibles casos de contagios por la apertura de estos espacios, pues los responsables tienen en práctica medidas preventivas de higiene y préstamo de libros a domicilio, además de que todos los días desinfectan las instalaciones.

No hay contagios en las bibliotecas, ni entre el personal, pues están con los indispensable para cuidarse y limpiar los lugares. Se han infectado dos trabajadores pero fue por su responsabilidad porque no asistían,

140 espacios donde trabajan 226 bibliotecarios

