Sin quejas por uniforme único, hasta el momento en la CEDH

Con el inicio oficial del ciclo escolar en educación básica y media superior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por medio de sus defensorías y en oficinas centrales no registra quejas o inconformidades de los padres de familia por el uniforme único que deben portar los alumnos de acuerdo con su nivel educativo.

En Tlaxcala las autoridades estatales expusieron que para el periodo escolar 2023-2024 los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato deberán usar un uniforme único, esto con la misión de dar identidad de los educandos.

Las prendas no son gratuitas, por lo que los padres de familia podrán adquirirlas en los talleres y establecimientos dedicados a la confección, aunque hay desabasto y muchos alumnos ingresaron sin el uniforme único en este arranque del ciclo escolar.

Entrevistada al respecto, la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, informó que ofrecieron asesoría a los paterfamilias sobre lo que podría pasar en caso de que no adquieran los uniformes escolares. Por sus redes sociales les dan respuesta de lo que tendrían que hacer y el derecho que poseen.

Aclaró que no se puede cuartar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, ya sea por una cuota escolar o no contar con las prendas escolares para el ingreso a las instituciones. Luego, exhortó a los padres de familia a acercarse a la CEDH en busca de encontrar las mejores soluciones y privilegiando las garantías individuales de los alumnos.

Eso no es condición para que los niños ingresen a las escuelas. El desabasto no depende de los padres de familia, entonces no pueden los directivos y los docentes oponerse a que los alumnos entren a la escuela, enfatizó.

NO ES COMPETENTE PARA RECIBIR QUEJAS SOBRE LIBROS

Sobre el contenido de los libros de texto gratuitos, la presidenta de la CEDH mencionó que no tienen quejas, pero no son competentes en el tema. Es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la instancia encargada de recibir las inconformidades porque fue el gobierno federal quien elaboró los materiales educativos.

Asimismo, Jakqueline Ordoñez explicó que el personal de la CEDH tiene la facultad de acudir a los conflictos escolares por destitución de directivos, de cuotas escolares y otros temas, siempre que los llamen por medio de un escrito de queja o llamada telefónica.

Informó que están coordinándose con directivos de la Secretaría de Educación Pública del Estado sobre los conflictos escolares, de tal manera que el personal de la CEDH asista antes de manera preventiva. Los padres de familia y los docentes pueden presentar sus quejas en caso de observar violaciones a las garantías individuales.

“Retomamos el dato donde se esté dando un conflicto de esta naturaleza, acudimos de manera oficiosa. Verificamos la realidad del conflicto y si puede constituir una violación a los derechos humanos nosotros intervenimos y si no lo fuera, nos acercamos con las personas involucradas para orientarles o darles algún acompañamiento en alguna circunstancia que lo requieran”

Ordoñez Brasdefer, presidenta de la CEDH