Pocos alumnos usaron el uniforme único en el inicio de clases

Durante el primer día de clases del ciclo escolar 2023-2024, el uso del uniforme único entre los estudiantes fue mínimo, pese a que el decreto entró en vigencia este 28 de agosto para escuelas de nivel básico y medio superior.

En un recorrido por las escuelas, este Diario constató que fue prácticamente nula la presencia de alumnos que portaron el conjunto deportivo oficial, pues la mayoría acudió con el uniforme de gala o el pants de años anteriores.

En diversas instituciones, las autoridades educativas permitieron el ingreso de los alumnos con ropa casual o del diario, medida que solo aplicó para los estudiantes de nuevo ingreso, quienes no cuentan con uniformes de años pasados, pues dijeron que serán tolerantes y brindarán prórrogas para que porten la vestimenta escolar lo más pronto posible.

Al respecto, el subdirector del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala plantel 12, ubicado en Santa Cruz Tlaxcala, mencionó que permitirán la entrada de los estudiantes de nuevo ingreso con ropa casual o habitual, pero tomarán nota para que cumplan con la disposición oficial.

Además, en otras escuelas existió inconformidad entre padres de familia por el precio de los uniformes, pues algunos proveedores ofrecieron elevados costos en el uniforme genérico, respecto al original, esto ocurrió la interior de algunas instituciones de nivel básico.

POCA DISPONIBILIDAD DIFICULTA LA COMPRA

En entrevista colectiva, Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública, reconoció que ha sido difícil comprar el uniforme único en los establecimientos, pues existe poca disponibilidad.

Mencionó que en las escuelas no pueden negar el ingreso a estudiantes que no porten el uniforme único, pues es un derecho constitucional y ningún docente puede condicionar la educación de los infantes y adolescentes.

Meneses Hernández reconoció que no cuenta con un informe sobre el porcentaje de estudiantes que cumplió la disposición de portar el uniforme único en el primer día de clases, pero en próximos días dará una estadística.

Respecto a los productores autorizados dijo que pueden acudir a las instituciones para ofrecer la prenda escolar, pero las autoridades educativas no deben imponer a una persona adquirir el conjunto deportivo, pues pretenden fomentar la libre competencia para bajar los costos.

Finalmente, sobre los uniformes genéricos que no cumplen con los lineamientos oficiales, pidió a los padres de familia apoyar con este tema -no adquirir esas prendas-, aunque ha resultado complicado solicitar a los confeccionadores que no las elaboren.