Sin renuncias de funcionarios para dar apoyo a corcholatas

Hasta el momento el gobierno de Tlaxcala no registra renuncia de funcionarios y trabajadores para apoyar a las corcholatas en el proceso interno del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que buscan la candidatura presidencial para las elecciones del 2024.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eréndira Cova Brindis, precisó que no llevan un registro al respecto, pero confió en que todos los trabajadores de la administración estatal se concentren en las actividades a favor de los tlaxcaltecas y respeten el llamado que hizo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de mantenerse al margen sobre las preferencias electorales.

En junio pasado este Diario publicó que la jefa del Ejecutivo hizo un llamado respetuoso a los funcionarios estatales a mantenerse alejados del proceso interno de Morena. También pidió no usar el recurso público para impulsar o favorecer a algunos de los seis aspirantes que buscan la candidatura.

Después, la responsable de la SFP informó que al cierre de mayo registraron que más de 32 mil servidores públicos presentaron su declaración patrimonial; además muchos trabajadores tienen la posibilidad de seguir presentándola, de tal forma que cumplan con este requisito del gobierno estatal, aunque de manera extemporánea.

Dijo que hasta el momento no hay sanciones a los trabajadores del gobierno del estado por no presentar su declaración patrimonial porque el cumplimiento está casi al 100%. Aclaró que en los casos donde no la presenten la Secretaría esta tiene la facultad de hacer un llamado al personal para que cumplan con el trámite de lo contrario pueden ser acreedores a una amonestación.

A través de las reuniones de control interno que tenemos en las dependencias nos apoyan sobre todo las áreas administrativas para pedir a los trabajadores el acuse de entrega de la declaración patrimonial eso nos permite mantener el control de que van cumpliendo en cada dependencia con sus declaraciones

Más adelante, Eréndira Cova expuso que la SFP resolvió varios expedientes en este año por motivos como incumplimientos en la normatividad, se trató de casos de administraciones anteriores. En esta administración también hay expedientes resueltos.

