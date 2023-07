"No me den por muerto, todavía les puedo dar la sorpresa": Ricardo Monreal

El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, afirmó "no me den por muerto, todavía les puedo dar la sorpresa", en respuesta a que las encuestas no lo colocan entre los favoritos para encabezar la Coordinación de Defensa de la Transformación, durante su visita a Tlaxcala.





Monreal Ávila externó que no hay equidad en la contienda de Movimiento Regeneración Nacional, sin embargo, sostuvo que eso no lo desanima, al asegurar que es el perfil más preparado y con mayor carrera política para encabezar la coordinación de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rumbo a la sucesión presidencial de 2024.

La corcholata de Morena se convirtió en la quinta en visitar la entidad, estado por el que manifestó sentir un cariño especial.





Durante su visita a Tlaxcala participó en una asamblea en la plaza principal del municipio de Nativitas y otra en un reconocido hotel ubicado en la capital tlaxcalteca, donde planteó que atenderá aquellos aspectos que preocupan a la sociedad.

Monreal Ávila comentó que en sus recorridos, por 14 entidades federativas (a la fecha), los aspectos constantes que le observan son en materia de seguridad, en atención al medio ambiente y específicamente en Tlaxcala le solicitaron mayores apoyos al campo.