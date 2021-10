Solo 30 % de jóvenes usan anticonceptivos

Actualmente la variedad y acceso a los métodos anticonceptivos es amplia, pero el porcentaje de la población joven sexualmente activa que los utiliza es bajo, se estima que solo el 30 % recurre a una medida de protección, precisó Rosario Texis, directora estatal de la Red por los derechos sexuales y reproductivos (Ddeser).

Aseveró que el preservativo es el método al que más recurre este sector de la población, además de los parches, inyectables y las laminillas anticonceptivas.

De acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Población (Coespo), en la entidad viven aproximadamente 248 mil 339 personas entre los 10 y 19 años de edad. En el periodo de 2014 a 2018 registraron 23 mil 889 nacimientos en madres menores de 20 años de edad, además de que fueron detectados embarazos a edades muy tempranas, pues 290 correspondieron a niñas menores de 15 años.

El Informe 2020 del Grupo estatal para la prevención del embarazo adolescente en Tlaxcala, reveló que en 2019 hubo un nacimiento de una madre de 10 a 14 años de edad y 443 en adolescentes de 15 a 19 años de edad. De acuerdo con cifras de la Coordinación Estatal del Registro Civil y de los municipios, la tasa de fecundidad en este sector de la población fue del 72.82.

Así, los municipios con el mayor número de nacimientos de madres adolescentes en 2018 fueron en Huamantla, Apizaco, San Pablo del Monte, Calpulalpan, Chiautempan, Tlaxco, Ixtacuixtla, Tlaxcala, Zacatelco y Atltzayanca.

En contraste, los sitios con menor porcentaje de alumbramientos fueron Tecopilco, Zacualpan, San. José Teacalco, Emiliano Zapata, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, Muñoz de Domingo Arenas, Téxoloc, Xiloxoxtla y Axocomanitla.

FALTA CALIDEZ

Rosario Texis, directora de Ddeser, explicó que el bajo porcentaje del uso de anticonceptivos se debe a que las instituciones no cuentan con estrategias adecuadas, pues no son amables y no atienden con calidad y calidez, de ahí que los adolescentes no acuden por temor, información inadecuada, críticas y prejuicios respecto a la sexualidad.

Destacó la importancia de hablar sobre la protección y ejercicio de una sexualidad responsable.

El embarazo adolescente tiene como consecuencia la muerte materna, en Tlaxcala fue registrada una defunción en 2016, dos fallecimientos en 2017, tres en 2019 y una en 2020.

