“Tecnología y conocimiento crearán estudiantes capaces”, afirma académico de la UDLAP

todas sus bondades y tener mayor capacidad, externó Fernando Thompson de la Rosa, director general en Tecnologías de la Información en la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).

En días pasados, Thompson de la Rosa acudió al Instituto Tecnológico de Apizaco para impartir la ponencia “Inteligencia artificial en la educación” a estudiantes y docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), de ahí que el director general de este subsistema, Norberto Cervantes Contreras, dio la bienvenida al conferencista.

En su charla, mencionó que no existen carreras que estén ajenas a la tecnología, pero deben saber cómo emplearla en la educación, de ahí que los docentes están obligados a cambiar la dinámica de sus clases para evitar que los estudiantes solo entreguen trabajos por cumplir y no adquieran conocimiento, sugirió preguntar sobre las actividades para que al menos lean sus tareas.

El ponente precisó que deben entender que la inteligencia artificial no es igual al resto de las tecnologías y es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una creación propia que eventualmente tendrá más inteligencia que las personas, fenómeno que es conocido somo singularidad.

Aseguró que en México cambiarán muchas mentalidades, pero los estudiantes deberán ser más capaces y manejar otros idiomas, principalmente el inglés, pues tendrán solo dos opciones: aprovechar la tecnología o quedarse rezagados.

El especialista en tecnologías de la información habló sobre robot del chat GPT, una herramienta especializada en el diálogo y lenguaje, pero los usuarios deben desarrollar el pensamiento crítico y discernir la información que brinda, pues el robot entrega el texto, pero la persona aporta el juicio e inteligencia humana.

Aclaró que ninguna tecnología brindará el pensamiento crítico de las personas, pues es una habilidad que debe ser desarrollada y eso permitirá estar encima de las nuevas tecnologías.

Como una motivación para los estudiantes, Thompson de la Rosa habló sobre las compañías de éxito que desarrollan tecnología y que tienen trabajando a mentes brillantes, las cuales están valuadas en miles de millones de pesos. Además, abordó sobre la definición del superhumano, que es la unión de la persona con la tecnología para desarrollar habilidades.

En la conferencia, mencionó que las máquinas no deben ser más inteligentes que las personas, pero muchas veces los humanos la pasan el teléfono móvil sin tener avances. “Hace años, cuando no existían los celulares, la memoria de las personas estaba más desarrollada y se sabían más de 30 números telefónicos, ahora ya no pasa así porque en la tecnología guardamos los contactos”.

Adelantó que habrá nuevas tendencias en tecnología, como los sensores que implantarán a casas, vehículos, artículos y hasta ropa para obtener información, lo que abre la posibilidad a los jóvenes que gustan de la programación y manejan, al menos, un idioma extra.

Finalmente, reconoció que México está atrasado en temas de tecnología, de ahí que los docentes deben emplear herramientas digitales disponibles en línea, lo cual ayudará a que los jóvenes aprendan, egresen mejor preparados y tengan mejores oportunidades laborales.