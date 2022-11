Tendrá educación básica en Tlaxcala una semana corta

Alumnos de las escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria tendrán semana corta y solo asistirán a clases tres días de la semana, del 22 al 24 de noviembre, así lo determina el calendario escolar del ciclo 2022-2023 que elaboró la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este lunes, los estudiantes faltaron a las aulas por el día festivo por el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y el próximo viernes no tendrán clases por el Consejo Técnico Escolar y Taller intensivo de formación docente.

No obstante, los trabajadores de la educación sí deberán acudir a las escuelas el fin de semana para continuar con su preparación rumbo al nuevo marco curricular que entrará en vigencia en el ciclo 2023-2024.

La semana corta para la educación básica tendrá verificativo tras un megapuente de cuatro días, del 18 al 21 de noviembre, que disfrutaron los estudiantes el pasado fin de semana debido a la descarga administrativa y por el día festivo oficial. Aunque la ausencia por descarga administrativa solo ocurrió en escuelas públicas, pues las instituciones privadas sí tuvieron clases.

De acuerdo con el calendario escolar, otra semana corta de solo tres días de clases será del dos al cuatro de mayo, pues los estudiantes se ausentarán de las aulas el uno de dicho mes por el Día del Trabajo y el cinco de mayo por la celebración de aniversario de la Batalla de Puebla.

No obstante, en Tlaxcala los docentes y alumnos tuvieron otra semana corta durante la celebración por Día de Muertos, pues no hubo clases el uno de noviembre, fecha que no estaba prevista en el calendario escolar como ausencia y oficialmente solo estaba permitido el dos de noviembre como día de asueto.

La ausencia de clases ocurrió por gestión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 31, que encabeza Cutberto Chávez de la Rosa, de ahí que los estudiantes y docentes solo acudieron a clases el 31 de octubre, el tres y cuatro de noviembre.

Antes de concluir noviembre, del 24 al 30, los docentes de escuelas básicas realizarán la entrega de boletas de evaluación a madres y padres de familia o tutores.

Además, Durante diciembre, los alumnos solo asistirán a clases 12 días para dar paso al periodo vacacional por temporada invernal, el cual será extendido para los alumnos hasta el seis de enero debido a que los profesores asistirán al taller intensivo de formación docente sobre los nuevos planes y programas de estudio, de ahí que los estudiantes regresarán a clases el nueve de enero.

DATO:

El primer periodo vacacional del ciclo escolar 2022-2023 será del 19 al 30 de diciembre, pero tendrán una semana más de vacaciones debido al taller de formación docente del dos al seis de enero.





