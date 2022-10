Cubrebocas deja de ser obligatorio en escuelas de Tlaxcala

Los estudiantes también dejarán de usar cubrebocas en los espacios cerrados de las escuelas, pues esta medida de protección ya no es obligatoria en las instituciones de educación básica y media superior en Tlaxcala.

Local Llega Tlaxcala a su última fase de vacunación contra Covid-19

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), los alumnos podrán permanecer en espacios cerrados sin portar el cubrebocas, pero siempre y cuando los salones estén ventilados y mantengan la sana distancia durante la jornada académica.

Continúa leyendo:➡️Escuelas burbuja: cómo retomó clases presenciales este plantel

El cambio de las medidas de cuidado y protección en las instancias educativas fue producto de la emisión de nuevos lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas sobre Covid-19, donde el gobierno federal determinó que el uso de cubrebocas dejó de ser obligatorio en los centros laborales del país.

Por lo tanto, la medida también será trasladada al sector educativo y los alumnos que permanezcan en espacios abiertos y mantengan la sana distancia ya no tendrán que usar de manera obligatoria el cubrebocas, pero seguirá siendo recomendable cuando estén en áreas sin sana distancia.

Lee también:➡️Rehabilitar escuelas, deber de gobiernos: Lorena Cuéllar

Local Avanza campaña contra la influenza

Respecto a los casos que no acudieron a vacunarse contra la Covid, están inmunológicamente comprometidos o los alumnos que no se sientan seguros de permanecer en espacios cerrados sin ventilación o que no mantengan la sana distancia, tendrán a su consideración el uso de la medida.

De acuerdo con la Sepe, el cambio en los lineamientos sanitarios en las escuelas será dado a conocer mediante un comunicado oficial para que las autoridades educativas tengan conocimiento y acaten la determinación.

No dejes de leer:➡️Clases en Tlaxcala ya deberán ser al 100 % en las aulas

En la entidad, desde el inicio del ciclo escolar ocurrido el pasado 29 de agosto, el secretario de Educación Homero Meneses aseveró que el uso de túneles y tapetes desinfectantes ya no serían empleados en las escuelas, pues generaban un gasto considerable y no estaba comprobada su efectividad contra el virus.

Por lo tanto, las instituciones educativas solo mantenían la aplicación de gel antibacterial a los alumnos durante el ingreso, portar adecuadamente el cubrebocas, cuidar la sana distancia, ventilación de espacios y en algunos casos la toma de temperatura.

Entérate:➡️Continuarán en Tlaxcala las clases presenciales

Para el ciclo escolar 2022-2023, el uso de tapetes y túneles desinfectantes fue excluido en las escuelas de educación básica y media superior.



LEE MÁS:⬇️

Local Día Mundial de la Salud Mental | Urgen a prevenir el suicidio en jóvenes

Local Sigue compra-venta de los cubrebocas en Tlaxcala