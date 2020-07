Teresa Guevara, conserva edición especial de El Sol de Tlaxcala

El 30 de julio de 1955 es una fecha que la señora María Teresa Guevara Estrada no olvida.

“Ese día Martita, hija del doctor Miguel Hernández, salió en la primera plana de El Sol”, recuerda como si fuera ayer.

A 65 años de distancia, doña Tere, como se le conoce en Chiautempan, destaca que el nacimiento de El Sol de Tlaxcala fue un gran acontecimiento y por ello conserva con cariño una edición especial de la primera plana.

Mi papá siempre compraba El Sol de Puebla y de vez en cuando traía alguna reseña de Tlaxcala, pero no era diario… cuando dijeron que Tlaxcala tendría su propio Sol a muchas personas nos dio gusto, fue algo histórico porque llegaba el progreso al estado, expresa.

En su hogar, ubicado en la calle Ignacio Picazo, Doña Tere –de 88 años de edad- asegura que para ella El Sol es un aliado del pueblo tlaxcalteca y que cualquiera que lo dude solo debe recurrir a sus páginas para conocer la historia plasmada de las últimas seis décadas.

“Recuerdo que decían que el periódico sería un servidor del pueblo y lo han cumplido porque lo mismo lo busca un funcionario que un campesino, un obrero, un maestro, un comerciante y las amas de casa… la llegada de ‘El Sol’ significó un progreso para Tlaxcala, aunque hoy no se vea así, que tuviéramos un propio periódico para el estado es algo que valoramos mucho en aquel entonces”.

Asidua lectora de El Diario de los Tlaxcaltecas desde su juventud, Doña Tere recuerda que en esos años no había otra forma de enterarse de las noticias, pues pocas personas tenían un televisor.

Con el paso del tiempo evolucionaron las formas de comunicarse; sin embargo, El Sol siempre ha sido un referente para saber si lo que decía la gente era verdad o no.

Muchos municipios vivían en penumbras, no había luz en zonas alejadas, al caer la noche se acababan casi todas las actividades… pasaron años para que todas las comunidades tuvieran luz”, rememora al destacar la nota principal de aquel 30 de julio de 1955 intitulada “Tlaxcala pone en marcha amplio plan de electrificación.

En lo particular doña Tere siempre se ha inclinado por las notas de Sociales, pues los eventos de las familias connotadas de Chiautempan y Tlaxcala son difundidas.

“Yo también fui reina de la feria de Santa Ana, en 1949, pero eso no salió en El Sol porque todavía no había en Tlaxcala, aunque me hubiera gustado”, comenta con nostalgia.

Pero no solo eso, El Sol también es referencia para saber qué personajes de la vida pública han fallecido al publicarse en sus páginas condolencias mediante esquelas.

Lo que nunca me ha gustado son los accidentes, uno no quisiera leer que se murió alguien en forma trágica, pero entiendo que son cosas que pasan y a veces hasta son conocidos.

-¿Cuáles son las notas difundidas en El Sol de Tlaxcala que más recuerda?

Cuando venían los presidentes de la República de gira a Tlaxcala o los embajadores, el día que estuvo en el zócalo Bill Clinton, también los bailes de gala de la feria de Santa Ana porque se reunía toda la clase social y llegaban muchos artistas de renombre… tengo muchos recuerdos guardados y fotografías, lástima que no las tengo a la mano.

-¿A qué se debe que guarda una edición especial con la primera plana de El Sol?

-Porque son recuerdos que a lo mejor para otras personas pasan totalmente inadvertidos, pero para mí es algo histórico, es la vida pública de nuestro estado.

-¿Sus familiares o amigos saben el cariño que le tiene al periódico?

-Casi no lo digo, solo algunas personas de mi familia, son de las cosas que guardo para mí porque recuerdo a las personalidades que existían y que ya fallecieron, yo conocí a muchas personas que poco a poco se han adelantado en el camino, refiere con nostalgia.

Doña Tere confiesa que otra de las noticias que más le ha gustado leer es cuando su hijo, José Alberto Flores Guevara, por circunstancias de la vida rindió protesta como presidente municipal de Chiautempan, algo que no creía iba a suceder porque “a mi papá, mi esposo y nadie de la familia nos gustó meternos a la política de ninguna forma”.

“Fue una situación emocional muy bonita. Un día llegaron unos licenciados a tocar a la casa y me dijeron que buscaban al presidente municipal, yo les dije que aquí no vivía ningún presidente, pero me explicaron que mi hijo debía tomar protesta y así me enteré que iba a estar en la política… no fue de mucho agrado al principio y hasta les dije que pusieran mejor a otro, menos a mi hijo, pero pues como era el suplente del señor Vega tuvo que entrarle, pero él solo acepto la suplencia por amistad”, refiere.

“SEGUIRÉ LEYENDO EL SOL DE TLAXCALA”

Doña Tere comentó que con el nuevo formato de El Sol de Tlaxcala le cuesta leer el periódico, pues por décadas se acostumbró a leerlo en su tamaño estándar, “grandote”.

No obstante, eso no significa que deje de adquirirlo para estar enterada de lo que ocurre, sobre todo ahora que personas de su condición no pueden salir para ponerse al tanto por la pandemia.

Recuerda que por décadas un voceador de nombre Manuel Ávila le llevó el periódico a su domicilio, pero tras fallecer, ahora es la señora Regina la que le lleva su Sol, impresiones que tiene por montones en su azotea y en su sala.

Previo a culminar la entrevista, la señora Teresa Guevara felicita al personal de El Diario de los Tlaxcaltecas por su esfuerzo para transmitir las noticas más relevantes y agrega: “ojalá sigan trabajando con ese entusiasmo, como los que han pasado, yo sé que quienes trabajan en el periódico no están nada más así porque sí, son personas capaces y dignos de trabajar ahí para darnos las noticias reales, están preparados para ocupar ese puesto”.

LA NOTA ROSA

Doña Tere siempre se ha inclinado por las notas de Sociales, pues los eventos de las familias destacadas de Chiautempan y Tlaxcala son difundidos en el Diario de los Tlaxcaltecas

Entre los acontecimientos que ha registrado El Sol de Tlaxcala se encuentran las visitas de los presidentes de la República de gira a Tlaxcala, además del día que vino Bill Clinton, entre otros eventos de relevancia.

Ojalá sigan trabajando con ese entusiasmo, yo sé que quienes trabajan en el periódico son personas capaces y dignos de trabajar ahí para darnos las noticias reales

María Teresa Guevara Estrada / Lectora de El Sol de Tlaxcala

