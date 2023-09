Tlaxcaltecas percibiben mayor inseguridad: Inegi

A consecuencia de la delincuencia, el 62.4 % de tlaxcaltecas de 18 años en adelante percibe inseguridad tanto en su municipio, demarcación territorial, colonia y localidad, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del periodo marzo-abril 2023.

En este orden, detalló que el 35.8 % de personas en el estado tuvo una percepción de seguridad al caminar sin compañía por la noche en los alrededores de su vivienda.



En contraparte, donde sintieron inseguridad fueron en los cajeros automáticos, en el transporte público, bancos, en la calle, carreteras, mercados, parque, centro recreativo, centro comercial, en el automóvil, escuela, centro de trabajo y en su vivienda.

El Inegi precisó que en el 2022 el delito que más se cometió en el estado fue la extorsión, entendida como una conducta donde obligan a una persona mediante la violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial.

Tras precisar que en términos generales, las mujeres se sienten más inseguras que los hombres en diversos lugares públicos o privados, el Inegi indicó que el 64.4 % de la población de 18 años y más identificó como primera conducta delictiva o antisocial en los alrededores de su vivienda el consumo de alcohol en la calle.

Ante ello, argumentó que las personas encuestadas respondieron que las actividades cotidianas que más dejaron de hacer fueron permitir que sus hijos menores de edad salieran de casa y usaran joyas.

Puntualizó que en comparación con 2021, en 2022, la tasa de víctimas de delito bajó en siete entidades federativas. Asimismo, en 2022 las entidades con las tasas más altas fueron Ciudad de México; estado de México y Tlaxcala, con 27 mil 115 delitos.

En cuanto al nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, manifestó que el 90.1 % de la población de 18 años y más identificó la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, con mucha o algo de confianza, le siguió el Ejército, con 87.2 por ciento.

Justificó que en relación con 2022, para 2023 la confianza de la sociedad en las distintas autoridades aumentó de manera significativa. Los hombres, en general, tienen mayor nivel de confianza con respecto a las mujeres en la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Asimismo, el Inegi expuso que de 69.3 % de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1 % el resultado fue no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 31.4 % resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 77.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna.

Alertó que las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en 59.0 %; otras causas ocupó 40.3 % y en 0.7 % de las ocasiones, no se especificó. En las causas atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron pérdida de tiempo, desconfianza a la autoridad y trámites largos y difíciles.