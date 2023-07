Trabaja Fuerza por México en pro de mujeres

Desde nuestra creación, en Fuerza por México trabajamos por el sector más importante y donde hemos puesto todas nuestras baterías, que son las mujeres, pues no vemos solamente una conmemoración en un solo mes, sino que trabajamos de manera permanente con ellas, manifestó el dirigente estatal de ese instituto político, José Luis Vargas González.

En entrevista, explicó que han realizado conversatorios y trabajado con temas de empoderamiento e, incluso, hasta terapéuticos, pues están convencidos de que deben trabajar con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, tener el mismo salario y oportunidades.

“Traemos un tema que se llama He for she, un evento de la Organización de las Naciones Unidas y nosotros le damos seguimiento, pues esto no solo pertenece a la mujer, sino que nosotros como hombres estamos impulsando, apoyando, defendiendo y ayudándolas para que haya ese sentido de igualdad”, insistió.

Por otro lado, indicó que al momento también realizan trabajo coordinado con los comités municipales y con los “portadores de la fuerza” que están en todo el estado, los cuales son células que llevan su ideología por tierra.

Asimismo, puntualizó que han trabajado en reforestación e implementación de acciones sociales, así como donaciones de medicamento, prótesis, sillas de ruedas y bastones, todo a través de las diferentes secretarías que conforman al partido.

Algo que los partidos no han entendido, sostuvo, es que el trabajo no solo es de cada tres años, sino que debe realizarse permanente, de ahí que están permeando en las comunidades, secciones y colonias, es decir, la base social, pero más adelante se dejarán ver en temas interesantes de la vida pública.