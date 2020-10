Vigentes, quejas por promoción: ITE

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones radicó a la fecha nueve recursos por promoción personalizada y electoral, antes de que que inicie el proceso electoral 2020-2021, emitiendo en tres de los casos medidas cautelares.

Local Prevé el ITE pagar horas extras para evitar laudos

De los nueve procesos admitidos por el órgano electoral, cuatro son en contra del panista Juan Carlos Sánchez García , todos promovidos por ciudadanos que denuncian promoción electoral antes de los tiempos legales establecidos.

Busca la @SesaTlax evitar escenarios fatales para noviembre, diciembre y enero



Los detalles en ➡ https://t.co/Tn6FURzafC#Salud #Covid19 #Influenza pic.twitter.com/r0sMnSTH0n — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 6, 2020

Aunque el ITE ya emitió en una de las quejas medidas cautelares en contra de Sánchez García, no ha concluido el proceso pues no han determinado si incurrió en una falta o no y las posibles sanciones que sus actos podrían provocar.

Local Inviable, consulta popular: ITE

Los otros procedimientos son en contra de los diputados locales Michaelle Brito Vázquez, José Luis Garrido Cruz, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y la agrupación política Redes Sociales Progresistas.

En el caso de los legisladores locales los actos señalados son que como servidores públicos realizaron promoción personalizada de su imagen y ocuparon medios oficiales para su difusión, por lo que el órgano electoral dicto medidas cautelares en contra de los congresistas Michaelle Brito y José Luis Garrido.

Por lo que tuvieron que hacer el retiro de todas las publicaciones que fueron consideradas propagandistas en los espacios señalados en las denuncias. Los nueve procesos se encuentran en trámite para determinar la responsabilidad legal de los actores denunciados .

Reanudan en el IMSS consultas y cirugías



Más Información aquí ➡ https://t.co/K18m3yzBvp#IMSS #Covid19 #NuevaNormalidad pic.twitter.com/cFNuHP9GAI — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 6, 2020

No dejes de leer:

Local Podrá ITE defender presupuesto 2021: José Luis Garrido

Local Proyectan 27 mdp para partidos políticos