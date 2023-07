Vinculan a mil 56 con empleos dignos

En las acciones conjuntas para aprovechar las oportunidades laborales, durante el primer semestre del año en curso un total de mil 56 tlaxcaltecas fueron beneficiados con los programas de movilidad interna y externa, con vacantes laborales que tienen prestaciones de ley y salarios dignos, señaló el secretario del Trabajo y Competitividad (STyC), Noé Altamirano Islas.

Tras anotar que privilegian alternativas laborales seguras y legales que garanticen el derecho de los trabajadores, el funcionario estatal precisó que las vinculaciones fueron equilibradas para beneficiar tanto a mujeres como a hombres, de acuerdo con los perfiles requeridos por las empresas.

Puntualizó que de enero a junio apoyaron a más de 10 mil 579 personas en los diferentes programas de la STyC, derivada de la instrucción del gobierno estatal por acercar plazas laborales, apoyar a los trabajadores, así como verificar las condiciones de seguridad, higiene y normatividad. Tan solo con el programa de Inclusión Laboral privilegian la ayuda al sector femenino, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes con primer empleo.

En esta parte de la vinculación sí hemos dado más atención a las mujeres, incluso llevamos a cabo una Feria Nacional de Empleo en marzo, buscamos cada vez más la integración de la mujer en los espacios laborales. Hoy con la política que nos instruye nuestra Gobernadora, la misión es abrir más posibilidades de empleo para que encuentren las oportunidades

El responsable de la STyC mencionó que a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo atendieron a mil 600 personas que fueron despedidas de manera injustificada; buscaron conciliar la terminación de la relación laboral para no afectar al trabajador y no tener un conflicto laboral. Por lo cual, realizaron visitas a las empresas de competencia estatal para verificar las condiciones laborales de los trabajadores, que no haya daño a sus derechos laborales, que tengan oportunidad de crecimiento y desarrollo integral en su centro laboral.

“Los vinculamos a un empleo formal; es uno de los temas principales que estamos promoviendo en donde tengan el acceso a las prestaciones laborales y sea un trabajo digno. He estado haciendo recorridos en las empresas sobre todo en donde hay más de mil trabajadores, estamos haciendo revisión

Asimismo, informó que la STyC realizó más de 143 inspecciones laborales a centros de trabajo, esto en cumplimiento en la legislación laboral; así como más de 480 verificaciones para supervisar las condiciones generales de trabajo y 57 talleres para el sector empresarial sobre el respeto y cumplimiento de las normas.

Abundó que en la primera parte del año concretaron 474 inspecciones en seguridad, salud e higiene en el trabajo. “Habla de que la política laboral que se lleva hoy en día es donde buscamos la productividad, competitividad y el desarrollo integral del trabajador. Obedece a proporcionar alternativas laborales para los trabajadores del estado de Tlaxcala”.

10,579 personas fueron apoyadas en los diferentes programas de la STyC.