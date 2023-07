¡Cuidado! Falsas ofertas de trabajo llegan por SMS a usuarios de Tlaxcala

La búsqueda de empleos es un tema latente en nuestro estado y desafortunadamente los delincuentes digitales se aprovechan de esa necesidad al enviar ofertas laborales falsas a través de WhatsApp, Telegram y SMS con la intención de robar información de los usuarios.

Existen muchas vías y formas de ofrecer esos empleos falsos. En los últimos días se ha registrado un mensaje común entre usuarios tlaxcaltecas con la leyenda: “Hola, el departamento de recursos humanos recomienda su información, póngase en contacto con nosotros lo antes posible”, sumado a un link que lleva a la descarga de un archivo en blanco.

¿Cómo funciona la estafa?

Cuando el usuario descarga el archivo del link cae en una estafa de tipo “pishing”. Este tipo de ataque permite a delincuentes informáticos robar su información personal dentro del dispositivo. El objetivo más común de este tipo de ataques son empleados corporativos y correos electrónicos personales del cual dependen los contactos y las redes sociales de la víctima.

A partir del robo de la información se puede desatar una gran variedad de fraudes, desde extorsiones a los contactos del dispositivo hasta saqueos de cuentas bancarias. En ese sentido, es crucial evitar hacer clic en enlaces enviados por un remitente desconocido.

¿Qué hacer si de forma accidental hiciste clic a un enlace phishing?

Desconecta tu dispositivo de Internet lo más pronto posible

Crea archivos de respaldo de contactos o documentos importantes

Cambia contraseñas de correo electrónico desde otro dispositivo

Configura tus cuentas con la autentificación en dos factores

Escanea tu dispositivo en busca de malware y deja que el proceso se ejecute sin interrupción

Limpia los datos del navegador y vuelve a conectar tu dispositivo a la red

¿Cómo evitar caer en estos fraudes?

El primer paso es sospechar de cualquier vacante de empleo cuando no se haya solicitado información con anterioridad. Seguido de ello, verifica el número del remitente, constatar si pertenece a la ciudad o empresa donde has aplicado a ofertas laborales. Si no coincide con un número conocido, te recomendamos que lo reportes, bloquees al remitente y elimines el mensaje.

Bajo ninguna circunstancia se deben proporcionar datos personales, bancarios o familiares a números desconocidos. Recuerda que las empresas y bancos nunca te van a solicitar tus datos financieros o números de tarjetas de crédito por teléfono o internet, cuando no seas tú quien inicie una operación.

“Pishing”, el fraude más frecuente

En México el número de personas estafadas aumentó en un 52 % en lo que va del año, siendo este el número más alto al que se ha registrado en la historia. Por esa razón, la Guardia Nacional pone a disposición de los mexicanos el Centro Nacional de Atención Ciudadana.

Número: 088

Correos de Atención Ciudadana: cnac@gn.gob.mx y guardia.nacional@gn.gob.mx

Reporta vía Twitter: @CNAC_GN