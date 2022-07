Sigue presente el delito cibernético en Tlaxcala, 98 ilícitos de enero a julio

Ante el creciente uso del internet y los medios electrónicos, en Tlaxcala las autoridades estatales detectaron 98 casos de fraudes cibernéticos del periodo de enero a julio de este año. El principal motivo fue estafa en el comercio electrónico, es decir, las personas nunca recibieron la mercancía que compraron en línea y, de las víctimas, el 51.02 % fue mujer y el 47.96 % hombre.

Local Emiten alerta en Tlaxcala para evitar ser víctima de fraude por empresas que ofrecen trabajo en Canadá

El fraude cibernético es el conjunto de estafas, chantajes y desfalcos que utilizan la red de internet para realizar transacciones ilícitas, ante la gran cantidad de personas que son usuarias.

Te recomendamos:➡️Orienta Guardia Nacional contra los fraudes en línea

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por medio de la Policía Cibernética precisó que de los 98 casos registrados fueron fraudes al comercio electrónico, al usuario de la banca electrónica y fraude nigeriano.

Por eso, pidió que las víctimas interpongan su denuncia ante el agente del Ministerio Público, autoridad encargada de iniciar la carpeta de investigación. El delito de fraude está precisado en el artículo 338 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Entérate:➡️Confinamiento disparó los delitos cibernéticos

En este sentido, explicó que el fraude al comercio electrónico consiste en plataformas falsas, que prácticamente suplantan la identidad de otras empresas para vender productos, piden el pago en línea, pero los usuarios o compradores nunca reciben la mercancía.

Local Consumos no reconocidos, la principal queja de tlaxcaltecas ante Condusef

Mientras que el fraude al usuario de la banca electrónica se efectúa haciendo uso del sistema phishing, un ataque que intenta robar el dinero e identidad de una persona, haciendo que divulgue información personal, de sus tarjetas de crédito y débito, contraseñas e información bancaria en sitios web que fingen ser legítimos.

No dejes de leer:➡️Pandemia disparó los delitos cibernéticos en la entidad

La Policía Cibernética señaló que el llamado fraude nigeriano se lleva a cabo mediante correo electrónico y mensajes en redes sociales, donde una persona o el presunto delincuente crea una historia haciéndose pasar por un miembro de la realeza del país de Nigeria, por lo que pide dinero a personas para los trámites que debe realizar prometiendo doblarles la cantidad. Una vez que las víctimas le envían el dinero, el delincuente hace el fraude.

La institución que pertenece a la SSC precisó que, de los 98 casos registrados en lo que va de este año, el 51.02 % fue mujer quien resultó ser víctima y el 47.96 % correspondió a hombres, el 1.02 % estuvo catalogado sin género.

Te puede interesar:➡️Gerardo utilizó una aplicación para pedir dinero y fue víctima de extorsión

Indicó que los municipios donde detectaron mayor incidencia de fraudes cibernéticos fueron Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Tlaxco, Chiautempan y Contla de Juan Cuamatzi.

Policiaca Detienen por supuesto fraude a Mariela S. hermana de la diputada federal Dulce Silva

Por lo anterior, la institución recomendó a la población tlaxcalteca visitar sitios oficiales para realizar compras seguras, evitar dar clic a enlaces desconocidos; no confiar en los mensajes donde regalan productos, otorguen becas, empleos y apoyos; si los productos tienen precios bajos es preferible no confiar en las ofertas de la web; tener precaución a la hora de pagar porque en la mayoría de fraudes piden a las víctimas el pago en alguna tienda de conveniencia y tener presente que la red social de Facebook no es una página oficial de compra-venta.

Lee también:➡️Ciberdelitos sexuales, ¿cómo son detectados por la policía cibernética?

La SSC por medio de la Policía Cibernética enfatizó que las personas interesadas en recibir orientación o que fueron víctimas de estafas pueden contactarlos a través del correo electrónico policía.cibernetica@tlaxcala.gob.mx y marcar al número telefónico 246 46 5 2057.

Aclaró que además de dar orientaciones, puede remitir los casos a otras instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor y Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, quienes cuentan con herramientas tecnológicas para verificar el registro de prestadores de servicios financieros y de despacho de cobranza.

Más información:➡️En Tlaxcala, difunden medidas contra el ciberacoso

Del periodo de enero a julio hubieron 98 casos de fraudes cibernéticos del periodo de enero a julio 2022. El 51.02 % de las víctimas fue mujer y 47.96 % de las víctimas hombre.

LEE MÁS: ⬇️

Municipios Incrementan casos de fraude con viviendas en Tlaxcala

Policiaca Aprehende PGJE a presunto defraudador de plazas laborales en el Sector Educativo