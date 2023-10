Volví a ser feliz cuando logré superar el cáncer: Lupita García

“Fue una felicidad tremenda escuchar que superé el cáncer de mama, me puse a llorar de la emoción, volví a la vida”, afirmó Guadalupe García Lechuga, sobreviviente de la maligna enfermedad.

Tras su recuperación, ahora disfruta día a día la oportunidad de seguir viva, al grado de reformar su carácter y dejar de ser exigente con la gente que la rodea.

En la plática que concedió a El Sol de Tlaxcala, “Lupita”, de 59 años de edad, expresó que se prometió luchar y no darse por vencida ante el cáncer de mama, que también sufrieron mujeres de su familia, entre ellas su madre, quien falleció por ese mal.

En medio de angustia y miedo, admitió que se mentalizó para ser optimista, comenzar el tratamiento, cumplir con cada etapa, obedecer al pie de la letra las indicaciones de los especialistas y luchar ante el cáncer de mama en honor a sus familiares que perdieron la batalla.

Cuando uno empieza con el tratamiento es una angustia muy fuerte, viví episodios muy fuertes. Trataba de no deprimirme, de seguir adelante, pero es difícil. La ayuda de los hijos, de la gente que nos rodea, nos alienta, me dio motivos para seguir

Aunque perdió el cabello, las cejas y las pestañas en la etapa del tratamiento, ahora, dijo, goza de sentirse bien físicamente.

Anotó que trata de seguir una vida normal al lado de sus hijos, sus nietos y las actividades de su hogar y su negocio. “Siempre tuve en la meta que yo superaría el cáncer de mama. Al vivirlo con mi madre, me enseñó a ser fuerte”.

Todo empezó, compartió García Lechuga, cuando justo en marzo de 2020 sintió un bulto en uno de sus senos. Inmediatamente se dirigió a realizarse los estudios al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud; luego la trasladaron a la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (Uneme Dedicam).

El resultado de los estudios ameritó su traslado a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), donde le hicieron una cirugía para extirpar toda la mama.

El cáncer que yo tengo es una mutación, es un cáncer genético. Me tocó junto con la pandemia, pero me dieron la opción de mandarme a la Ciudad de México, ahí empezó mi drama. Hice todos los trámites sola. Con el pesar del cáncer y la pandemia de Covid-19, me preocupé

Guadalupe García explicó que en el INCAN recibió un total de 18 quimioterapias, después fueron radioterapias. Al año, tuvo una nueva cirugía para quitarle los órganos reproductores de la mujer para prevenir que el cáncer invadiera.

Hoy en día atraviesa por un tratamiento diario durante cinco años, consistente en quimioterapia por medio de una pastilla.

EL MENSAJE

No dejarse vencer es el mensaje que la señora Lupita García transmite a las mujeres tlaxcaltecas que atraviesan por el cáncer de mama. Consideró que el comportamiento positivo ayuda en el proceso, además de cumplir estrictamente el tratamiento ordenado por los especialistas.

“Se sufre mucho, pero no se dejen vencer. Sean positivas, el cabello vuelve a salir. Los médicos nos atienden, pero si no le echamos las ganas es difícil”, remató.