Vuelve una mujer a la presidencia del TSJE

Mary Cruz Cortés Ornelas fue elegida por unanimidad presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para el periodo comprendido del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero del 2024.

Con esta determinación, Cortés Ornelas es la cuarta mujer en asumir la titularidad del Poder Judicial en los últimos 20 años, enseguida de Sandra Juárez Domínguez, Yolanda Camarillo López y Elsa Cordero Martínez.

En la sesión ordinaria de este martes estuvieron presentes los actuales magistrados: Fernando Bernal Salazar, Pedro Sánchez Ortega, Fanny Amador Montes, Marisol Barba Pérez, Anel Bañuelos Meneses y Héctor Maldonado Bonilla, este último fue quien hizo la propuesta para que Cortés Ornelas fuera ungida como titular del TSJE y del Consejo de la Judicatura.

La sesión de Pleno del Poder Judicial duró un promedio de 20 minutos y tras rendir protesta de ley, Mary Cruz Cortés se trasladó a la oficina de presidencia para tomar posesión.

Ahí, la magistrada ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que se pondrá al tanto de la situación en todas las áreas del TSJE, para tomar acciones inmediatas.

“Antes que otra cosa, necesito saber cómo está, dejo un espacio en la Sala Civil Familiar donde tenía una función netamente jurisdiccional. Ponerme al tanto de cómo está cada uno de los espacios, direcciones, jefaturas de departamento, de alguna manera tengo un conocimiento general, pero no aterrizado. De algunas acciones que se tomarán de manera inmediata de acuerdo con los pendientes”.

Subrayó que trabajará coordinadamente con sus homólogas, así como jueces para saber el estado en los juzgados de primera instancia, además de conocer la situación administrativa en el Consejo de la Judicatura.

Por el momento, Mary Cruz Cortés dijo que es prematuro ordenar una auditoria a la administración de su antecesor, ya que primero debe conocer a detalle la situación administrativa y jurisdiccional del TSJE, pero de ser necesario, sí se realizará.

“A partir de este momento mi compromiso con mis compañeras y compañeros magistrados es con ellos y todos los integrantes del Poder Judicial, con los ciudadanos que demanden justicia. Hacer las cosas de manera transparente, legal. Será la característica que va a regir en la administración que acabo de asumir. Ser mujer me obliga aún más a dar resultados a la ciudadanía, a la defensa de los derechos de las mujeres, de los grupos vulnerables”.

En cuanto a los cuestionamientos sobre las denuncias en su contra por incurrir en nepotismo al contratar a familiares, así como sobre el juicio político que pesa en su contra, Cortés Ornelas atajó que es respetuosa de las opiniones de la gente.

“No tengo familiares en el Poder Judicial. Me parecen que son criterios de quien las emite. En el nepotismo, me parece que desde el índole jurídica no es una función administrativa la que tenemos los magistrados, tenemos una función netamente jurisdiccional y la característica de la figura jurídica implica quién tiene funciones administrativas, de aplicación del recurso, de autorizar altas y bajas, desde un espacio jurisdiccional no se tiene”, aclaró.

Luego, sin dar detalles se limitó a decir que harán las revisiones necesarias para verificar que en la nómina no haya contratación de familiares.

Referente a su ratificación en el cargo de magistrada con la elección de presidenta del TSJE, Mary Cruz Cortés respondió que su llegada a la presidencia no implica automáticamente la ratificación.

“Una cosa es que asuma la presidencia en este momento, pero el periodo para el que fui electa sigue avanzando, tendrá que llegar el momento en que sea sometida a una evaluación y con una posibilidad de ratificación, está en manos del Poder Legislativo

LOS CONTAGIOS EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

Asimismo, Cortés Ornelas se comprometió a revisar la situación de los contagios registrados entre los trabajadores del TSJE, pues hasta la semana pasada registraron 70 casos positivos, mientras que 44 trabajadores se reincorporaron tras la enfermedad.

Justificó que desde hace dos semanas tienen protocolos rígidos en la prestación de los servicios, para evitar cadenas de contagios de Covid-19 y la variante Ómicron. Al personal contagiado le otorgaron su licencia médica y retornaron en cuanto mejoró su salud.

Finalmente, la presidenta del TSJE dijo que trabajará de manera institucional con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con los Poderes e instituciones en aras de un beneficio para la sociedad tlaxcalteca.

A lo largo de la historia del Poder Judicial cuatro mujeres han ocupado la presidencia. Se trató en su momento de las magistradas Sandra Juárez Domínguez, Yolanda Camarillo López y Elsa Cordero Martínez.





