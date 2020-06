No afecta nada, la política es asunto de todos: AMLO sobre documentos del BOA

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no afecta en nada que se hayan difundido los documentos del Bloque Amplio Opositor (BOA), pues quien no tiene injerencia en el caso no debe preocuparse.

Aseguró que si los difundió es porque "me lo entregaron y mi pecho no es bodega; qué voy andar guardando los documentos, porque además la política es asunto de todos".

"Tengo que estar informando a la gente constantemente, y es conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano".

Comentó que es legítimo ser opositor al gobierno, pero destacó que lo que no debe existir es hipocresía aparentando algo que no son, "fuera máscaras. Además, no tiene nada de malo".

"No nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica, eso es normal en una democracia.

“No hay espionaje, ya que no son tiempos de García Luna”, sostuvo el Presidente al referirse a la veracidad del documento donde se dio a conocer la supuesta conformación de un Bloque Opositor Amplio (BOA).

Asimismo, el mandatario externó que en días pasados el dirigente del PAN, Marko Cortes, dijo que buscarán cerrar el pasó en las próximas elecciones y su partido no tenga mayoría en la Cámara de Diputados.

Recordó que todo es legítimo, pero que expliquen porqué han votado en contra de las reformas y sobre todo del artículo 4° para las pensiones a adultos mayores.

Puntualizó qué hay evidencias de los insultos por parte de los “intelectuales orgánicos”, ya que “mantienen sus posturas y sus ingresos”, por lo que “eso no me afecta en nada”.

Finalmente, López Obrador reveló que le pidió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que presentara pruebas y de tenerlas que lo denunciara porque “le echó la culpa al Presidente (sobre presuntos infiltrados en protestas por Giovanni López), que está promoviendo una ilegalidad, pues si comete, si no un delito, sí un acto de imprudencia".

Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador denunció una supuesta estrategia de la oposición para trabajar en conjunto a fin de debilitar su imagen y la del partido que fundó, Morena, rumbo a la revocación del mandato en 2022.

Presentó un documento llamado “Rescatemos México” que delinea las supuestas acciones del llamado Bloque Opositor Amplio (BOA), integrado por los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, partidos emergentes como México Libre, alcaldes de los principales ciudades, grupos empresariales y medios de comunicación.

Ante la revelación de estos documentos, la oposición asegura desconocerlos e incluso hubo quien asegura que el mandatario "lo inventó".





