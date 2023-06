Vinculan a proceso a la jueza Angélica Sánchez

El juez de control Roberto Santos Maldonado determinó la vinculación a proceso de la jueza Angélica "N" por los delitos contra la fe pública y por tráfico de influencias.

Lo anterior luego de la audiencia que inició pasadas las 11:30 horas de este miércoles y que concluyó cerca de las 20:30 horas. Su homólogo determinó además una investigación complementaria de tres meses, aunado a que está pendiente la revisión de la medida cautelar.

Al salir y aunque no se les dejó ingresar a la audiencia, la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Jaqueline Sainz, dijo que la imputación a la jueza es totalmente arbitraria y la medida cautelar es excesiva y que no tiene ningún sustento.

En las afueras del juzgado de Pacho Viejo esperaron por más de 10 horas sus hijos y familiares en espera de noticias sobre la situación jurídica de la jueza.

Fue cerca de las 8:40 de la noche que la jueza fue trasladada de la de sala de audiencia hacia el penal de Pacho Viejo nuevamente.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, responsabilizó mediáticamente a la jueza de control del distrito judicial de Huatusco de liberar “sospechosamente” a Itiel N, alias “El Compa Playa”.

• Como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia



La jueza fue detenida por primera vez el 5 de junio presuntamente por agredir a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública; la segunda ocasión fue el pasado 16 de junio en un hotel de la Ciudad de México y posteriormente imputada por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ese mismo día, durante la primera parte de la audiencia inicial, el juez Maldonado Morales determinó que sería privada de su libertad.

Negaron la entrada a defensores públicos y observadores de la ONU

Pese a que este miércoles defensores del Instituto Federal de la Defensoría Pública y observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acudieron al juzgado de Pacho Viejo, no se les permitió entrar a la continuación de la audiencia inicial de la jueza Angélica "N".

Y es que el juez de control Roberto Santos Maldonado determinó que los defensores públicos no eran competentes con la defensa particular y que no era necesaria su presencia por lo que pasadas las 14:00 horas se retiraron, lo mismo que los observadores de la Oficina del Alto Comisionado.

El defensor público federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado, Moroni Amador Pacheco, expuso que si bien, puede compartir ese criterio de alguna manera, se trata de una representación extraordinaria.

Explicó que fueron seis los defensores públicos federales que quedaron fuera y ahora esperarán la autorización para analizar si recurren el fallo a través de un amparo federal, aunque se desconoce el tiempo que ello llevaría.

Aunque en el caso de los representantes de la ONU se estaba analizando si se les permitiría o no la entrada, finalmente les fue negada.

Detalló que si se hacía una audiencia pública "sería para todos" incluyendo los medios de comunicación pues, así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, "obviamente la prensa tendría las restricciones que establece el propio Código".

En redes sociales el IFDP escribió: "Después de debatir por casi 2 horas, el juez de control negó la representación y observación del IFDP ante la solicitud que realizó la jueza Angélica, pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos que se han presentado durante este proceso judicial".

Y agregó: "En una interpretación restrictiva del derecho a una defensa adecuada, el juez de control determinó que la audiencia sería privada en la sala de juicios orales de Pacho Viejo, Veracruz, restringiendo el principio de publicidad del proceso penal".

