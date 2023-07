AMLO me dejó solo: Silvano Aureoles

Silvano Aureoles Conejo, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, acusó que durante su gestión como gobernador de Michoacán Andrés Manuel López Obrador ordenó a los mandos militares que lo dejaran solo en la lucha contra la delincuencia organizada en el estado.

“Cuando me pidió las pruebas de la injerencia indebida de grupos del crimen organizado, viene a traérselas (a Palacio Nacional) y no me recibió, ordenó a los mandos navales y militares que me abandonaran solo en la lucha contra la delincuencia y todas las señales ominosas en contra mía”, dijo en entrevista con El Sol de México.

El exgobernador de Michoacán comentó que él busca encabezar el movimiento para terminar con la larga noche que significan los gobiernos de Morena.

“Somos muchas y muchos los que queremos que se acabe esta larga noche y esta tragedia de gobiernos emanados de Morena, que es sinónimo de destrucción y sinónimo de alianza y permisividad con el crimen organizado”.

Aureoles, quien busca ser el candidato presidencial de la oposición, aseveró que durante su gobierno sí hubo resultados positivos, no sólo en seguridad, sino en general, pero con la llegada de Morena al gobierno federal hubo un abandono.

“Hubo resultados en los tres primeros años antes que llegaron estos de Morena al gobierno federal, pues fue la seguridad pública, en salud dejamos los servicios de salud más avanzados del país, todos los indicadores educativos a la alza, logramos sacar en dos años a 400 mil personas de la pobreza y 150 mil de la pobreza extrema”.