Condenan que AMLO exhiba ingresos de periodista en mañanera

Luego de qué el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió durante su conferencia matutina de este viernes los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien ha revelado presuntos casos de corrupción del círculo cercano del mandatario, diversos actores políticos condenaron la acción del mandatario.

El diputado Luis Espinoza Cházaro coordinador parlamentario de la bancada del PRD en San Lázaro expresó que el presidente López Obrador está cometiendo un delito con ello.

El legislador de oposición precisó que “el presidente comete un delito contra Carlos Loret” y explicó que lo datos de Hacienda y el SAT “deben tener absoluta privacidad pero, además, el jefe del Ejecutivo los infla”, por lo que dijo esta acción del presidente constituye “otro ataque a la Libertad de Prensa”.

Este mismo viernes, el activista Gildo Garza, presidente de una asociación de periodistas desplazados, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del mandatario por vulnerar los datos personales de Loret de Mola y presentar los supuestos ingresos del periodista.

En entrevista con El Sol de México, Garza mencionó que presentará la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso buscará que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronuncie en torno a este tema.

Loret responde

A su vez, el periodista Loret de Mola expresó que el presidente usa datos en poder de la Secretaría de Hacienda y los falsea

Desde su cuenta de twitter precisó al respecto: “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019”, dijo .

El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022 Mi respuesta a las amenazas y mentiras del presidente. Y todo... por las casonas de su hijo Houston. pic.twitter.com/vlrqyLjGxV — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

Este viernes el presidente López Obrador exhibió en su conferencia de prensa matutina al comunicador de portal Latinus y dijo que supuestamente gana 32 millones de pesos y lo tildó de “golpeador” de su gobierno.

El mandatario justificó su acción al decir que “está de por medio la transformación del país”, mientras aseguró que no tiene nada personal en contra del periodista, aunque desde hace dos semanas se ha dedicado a fustigar al periodista por su reportaje en torno al modo de vida ostentoso de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

Incluso, el presidente retó al comunicador a que hiciera públicos sus ingresos y, ayer, Loret respondió que también su hijo José Ramón debía darlos a conocer, a lo cual, el presidente reviró mostrando los supuestos ingresos de Loret.

Esta, no es la primera vez que el presidente descalifica a un periodista, recientemente el mandatario fustigó a la locutora Carmen Aristegui por publicar en su portal digital un reportaje del periodista Sergio Rincón, sobre la empresa chocolatera de sus hijos en Tabasco y la acusó de publicar “reportajes calumniosos”, mientras comentó que mucha gente la veía como “la paladina de la libertad”, pero ha engañado “por mucho tiempo”.

Más recientemente López Obrador señaló a Aristegui y Loret de Mola de “hacer campaña” en su contra, luego de la publicación de un reportaje sobre la lujosa mansión en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas, propiedad de un contratista de la petrolera Baker Hughes.